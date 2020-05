Nowy serwis VOD - Canal+ wchodzi na rynek

Canal+ wchodzi na rynek platform streamingowych. Nowy serwis VOD połączy świat seriali i filmów z klasyczną ramówką telewizyjną. W katalogu znajduje się ponad 35 tys. filmów, seriali, bajek, dokumentów czy też wydarzeń sportowych.



Canal+ wchodzi na rynek serwisów VOD. Proponuje klientom połączenie ramówki tradycyjnej telewizji z bazą seriali, filmów oraz innych treści. Platforma streamingowa umożliwia odbiorcom zatrzymywanie i cofanie programów nadawanych na żywo oraz odtwarzanie wybranych materiałów do 14 dni po emisji w telewizji. Z nowej usługi Canal+ można korzystać używając przeglądarki internetowej, aplikacji na telewizorze z systemem Android TV i przez Apple TV oraz aplikacji mobilnej na iOS i Android.

Canal+ dla nowych klientów oferuje darmowy okres próbny na 31 dni. Po nim użytkownicy mogą wybrać jeden z czterech dostępnych pakietów:

Pakiet Film – 50 zł miesięcznie,

– 50 zł miesięcznie, Pakiet Sport – 50 zł miesięcznie,

– 50 zł miesięcznie, Fun&Info – 25 zł miesięcznie,

– 25 zł miesięcznie, Kids – 10 zł miesięcznie.

W ramach opcji Pakiet Film dostępne są seriale, filmy oraz dokumenty, których dostawcami są m.in. Canal+, Ale Kino, HBO oraz Filmbox. Pakiet Sport umożliwia dostęp do transmisji sportowych m.in. na kanałach Canal+ SPORT, nSport+, Eleven Sports. Fun&Info to połączenie materiałów dokumentalnych, wiadomości oraz programów rozrywkowych. Opcja Kids to zbiór programów dla dzieci m.in. MiniMini+, Disney czy Cartoon Network.

Łącznie w katalogu Canal+ znajduje się ponad 35 tys. treści, użytkownicy mogą obejrzeć m.in. programy nadawane przez National Geographic, Paramount, BBC, TVN24, FOX, CNN, Boomerang, Filmbox czy TeleToon+.

