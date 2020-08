Biomed z szansą na WIG20

fot. Borys Skrzyński / Puls Biznesu

Nadchodząca rewizja kwartalna indeksów najprawdopodobniej nie przyniesie zmian w składzie benchmarku 20 największych spółek notowanych na GPW - wynika z wyliczeń PAP Biznes i oceny analityków . Najbliżej wyjścia z WIG20 jest mBank, a na szczycie listy rezerwowej mogą znaleźć się Asseco Poland i Biomed-Lublin.

Jak wynika z wyliczeń PAP Biznes, przeprowadzonych zgodnie z metodologią GPW Benchmark na podstawie danych dostępnych po zakończeniu sesji 20.08, najniżej w rankingu spółek z WIG20 jest mBank. Z drugiej strony najwyższą pozycję poza indeksem zajmuje Asseco Poland, które również kwartał wcześniej zajmowało pierwsze miejsce na liście rezerwowej.

„W oparciu o wczorajsze dane, nie spodziewam się zmian w składzie WIG20. Piątkowa sesja nic nie zmieni w tym zakresie” – powiedział PAP Biznes zastępca szefa działu analiz Trigon DM, Maciej Marcinowski.

Analityk potwierdził także pozycje mBanku i Asseco Poland w rankingu. Zwrócił przy tym uwagę, że choć wyżej jest w nim Asseco, to różnica między spółkami jest na tyle mała, że mimo wszystko nie dojdzie do zmiany i mBank zostanie w WIG20, a Asseco w mWIG40.

Uwagę w rankingu przykuwa Biomed-Lublin, którego pozycja wyraźnie wzrosła. Z wyliczeń PAP wynika, że wzrost kapitalizacji o 1.800 proc. od początku roku, do ponad 1 mld zł, oraz obroty, które na pojedynczych sesjach bywają najwyższe na rynku, mogą postawić firmę farmaceutyczną na drugim miejscu listy rezerwowej, za Asseco Poland. Szans na wejście do WIG20 nie ma Mercator Medical, który podobnie jak Biomed znalazł się w centrum zainteresowania inwestorów po wybuchu epidemii koronawirusa. Kapitalizacja Mercatora przekracza obecnie 3 mld zł, choć na koniec zeszłego wynosiła ok. 0,1 mld zł.

Po zamknięciu piątkowych notowań GPW Benchmark przeprowadzi ranking spółek z warszawskiego parkietu. Ranking ten posłuży do dokonania kwartalnej rewizji indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40, mWIG40TR, sWIG80, sWIG80TR, WIG30, WIG30TR. Ogłoszenie zmian w powyższych wskaźnikach zaplanowane jest na 3 września 2020 r. Sama korekta w składzie portfeli indeksów ma nastąpić po sesji w dniu 18 września.

Jak podaje GPW Benchmark ranking obliczany jest na podstawie obrotów za ostatnie 12 miesięcy oraz wartości akcji w wolnym obrocie wyznaczoną w oparciu o losowo wybrany kurs zamknięcia z ostatnich 5 dni sesyjnych, licząc wstecz od dnia rankingu. W rankingu nie uczestniczą najmniejsze spółki z ostatniego kwartyla kapitalizacji w wolnym obrocie. (PAP Biznes)

kk/ gor/