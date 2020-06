Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 100 proc. akcji Ruchu za 1 zł

Alior Bank podpisał z Lurena Investments BV przedwstępną umowę, na mocy której może kupić 100 proc. akcji Ruchu za cenę 1 zł - poinformował Alior Bank w komunikacie. Bank podpisał też porozumienie akcjonariuszy, zgodnie z którym docelowo kontrolę nad Ruchem przejmie PKN Orlen.

Zawarta umowa przedwstępna sprzedaży akcji jest związana z procesem restrukturyzacji Ruchu, w ramach którego Alior Bank podpisał z PKN Orlen, PZU i PZU Życie umowy inwestycyjnej, określającej warunki inwestycji powyższych podmiotów i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym spółki, a także porozumienie akcjonariuszy, określające szczegółowo prawa i obowiązki stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki.

Zgodnie z zawartą 1 czerwca umową inwestycyjną podwyższony zostanie kapitał zakładowy Ruchu, zaś PKN Orlen, PZU, PZU Życie oraz Alior Bank obejmą akcje nowej emisji spółki, przy czym PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego.

Alior Bank będzie posiadał status akcjonariusza mniejszościowego, posiadając 6 proc. akcji w kapitale zakładowym Ruchu.

Alior Bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w Ruchu ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji Ruchu nabytych od Lurena Investments B.V.

Alior Bank zawarł z Ruchem umowę umorzenia wierzytelności banku wobec Ruchu, na warunkach której Alior Bank dokona umorzenia kwoty nie wyższej niż 87,5 mln zł, z zastrzeżeniem, że zostały utworzone na ten cel adekwatne rezerwy.

Bank zawarł także z PZU, PZU Życie i PKN Orlen porozumienie akcjonariuszy w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków stron jako przyszłych akcjonariuszy Spółki. Porozumienie to określa m.in.­ zasady prowadzenia polityki właścicielskiej wobec Ruchu, w tym kwestie ładu korporacyjnego w spółce oraz przyszłe postanowienia statutu spółki, a także­ reguły sprzedaży akcji spółki przez strony porozumienia, w tym zakres ograniczeń co do rozporządzania akcjami spółki w okresie obowiązywania porozumienia akcjonariuszy, jak również zakazu zbycia akcji spółki w okresie 5 lat od daty wejścia w życie porozumienia akcjonariuszy.

W dniu 1 czerwca 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wyrażającą zgodę na koncentrację, polegającą na przejęciu kontroli nad Ruchem przez PKN Orlen. (PAP Biznes)

pr/