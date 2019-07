Acciona Construccion wzywa do sprzedaży 49,91 proc. akcji Mostostalu Warszawa po 3,45 zł za sztukę

Acciona Construccion wzywa do sprzedaży 9.981.267 akcji Mostostalu Warszawa, stanowiących 49,91 proc. kapitału i głosów na WZ po 3,45 zł za sztukę - poinformował Santander BM, pośredniczący w wezwaniu.

Acciona chce zwiększyć swoje zaangażowanie w spółce do 100 proc. i wycofać akcje Mostostalu Warszawa z GPW. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu potrwa od 23 lipca do 21 sierpnia 2019 roku.

Pierwszy trwa od 23 lipca do 1 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu pierwszego etapu przyjmowania zapisów to 6 sierpnia, a jej rozliczenie ma nastąpić 9 sierpnia.

Rozpoczęcie drugiego etapu przyjmowania zapisów to 2 sierpnia, zakończenie zapisów w drugim etapie ma nastąpić 21 sierpnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu drugiego etapu przyjmowania zapisów to 26 sierpnia, a jej rozliczenie ma nastąpić 29 sierpnia.

12,7% premii w stosunku do ceny zamknięcia na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania,

13,9% premii w stosunku do trzymiesięcznej ważonej wolumenem średniej ceny akcji,

28,7% premii w stosunku do sześciomiesięcznej ważonej wolumenem średniej ceny akcji.

Oferowana cena na poziomie 3,45 zł za akcję oznacza:

- ACCIONA zdecydowała się dążyć do wycofania Mostostalu z obrotu giełdowego aby uprościć strukturę grupy, w szczególności w obliczu znaczących potrzeb w zakresie dostępu do finansowania i gwarancji, a także wsparcia technicznego niezbędnego do dalszego rozwoju Spółki. Wezwanie umożliwia inwestorom wyjście z inwestycji w relatywnie niepłynną spółkę, która ponadto nie wypłaca akcjonariuszom dywidendy - wyjaśnia wzywający w przesłanym do Redakcji komunikacie prasowym.

O 9:16 akcjami Mostolstalu Warszawa handlowano po cenie 3,55 zł, a więc o 16% powyżej poniedziałkowego kursu zamknięcia.

Acciona zamierza nabyć akcje Mostostalu Warszawa, pod warunkiem, że zapisami zostanie objętych co najmniej 3.181.267 akcji stanowiących 15,91 proc. kapitału i głosów na WZ. Wzywający może zdecydować o nabywaniu akcji pomimo niespełnienia tego warunku. (PAP Biznes)

epo/ osz/Bankier.pl