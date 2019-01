85 fałszywych aplikacji w Google Play. Pobrano je 9 mln razy

Korzystający z Google Play mogli się natknąć w sklepie na 85 fałszywych aplikacji, które na pierwszy rzut oka nie wzbudzały podejrzeń. Co więcej - często miały bardzo dobre oceny wystawiane przez samych użytkowników. Koniec końców pobrano je aż 9 mln razy.

Nie od dziś wiadomo, że internet jest idealnym miejscem do działania oszustów. I nawet korzystając z teoretycznie bezpiecznych sklepów, jak właśnie Google Play, możemy nie być do końca bezpieczni.

, w sklepie Google'a wykryto 85 fałszywych aplikacji, które cieszyły się niemałą popularnością - pobrano je bowiem aż 9 mln razy. Zostały one zidentyfikowane jako AndroidOS_HidenAd i udawały m.in. gry, programy telewizyjne czy pilota do telewizora - to właśnie ta aplikacja, Easy Universal TV Remote, została pobrana przez użytkowników 5 mln razy.

Po ściągnięciu złośliwej aplikacji na telefonie wyświetlały się co chwila niechciane reklamy, które miały namawiać użytkowników do dobrej oceny programu. Po jakimś czasie usuwały same ikonę aplikacji z systemu, uniemożliwiając jej odinstalowanie, przez co mogła nadal działać w tle.

Google już zajęło się sprawą i aplikacje zostały usunięte. Jak informowaliśmy dwa dni temu , przedsiębiorstwo zaczyna walkę z podobnymi sytuacjami i ogranicza twórcom aplikacji dodatkowe uprawnienia z zakresu dostępu do naszych danych. Miejmy nadzieję, że skutecznie.

