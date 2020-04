57 ton sprzętu ochronnego dla medyków od Kulczyk Foundation

Do Poznania dotarł w środę rano pierwszy z serii samolotów transportujących do Polski sprzęt ochronny pomocny w walce z koronawirusem, kupiony w Chinach przez Fundację Lekarze Lekarzom. Następne transporty spodziewane są w kolejnych dniach.

Transport odebrany 😀👍 pic.twitter.com/fa7sRTmazw — Naczelna Izba Lekarska (@NaczelnaL) April 15, 2020

Dzięki 20 mln zł darowizny przekazanej przez Kulczyk Foundation działająca przy Naczelnej Izbie Lekarskiej Fundacja Lekarze Lekarzom kupiła łącznie 1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2 N95, 100 tys. gogli, 100 tys. przyłbic oraz 100 tys. kombinezonów II klasy.

Rzeczniczka Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL) Katarzyna Strzałkowska poinformowała w środę PAP, że po tym, jak sprzęt zostanie zgromadzony w centrum dystrybucji, będzie można podać, co dotarło do Poznania. Pomoc zostanie przekazana do okręgowych izb lekarskich.

Wcześniej informowała, że w sumie do Polski trafi 57 ton sprzętu ochronnego o łącznej objętości 470 metrów sześciennych. Z tego powodu dostawy z chińskiego Kantonu podzielono na cztery transporty.

Sprzęt dotarł do Polski na pokładzie na pokładzie Boeinga 787-800 Dreamliner. Przewoźnikiem jest LOT Cargo. Transport został opłacony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i jest realizowany w ramach akcji humanitarnej, co pozwala m.in. na zwolnienie z cła i podatku VAT.

W poniedziałek rzecznik WIL podała, że wielkopolski samorząd lekarski ma otrzymać od Fundacji Lekarze Lekarzom ponad 70 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 100 tys. masek typu FFP2 N95, ponad 7,5 tys. kombinezonów, a także ponad 7 tys. gogli. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ wj/