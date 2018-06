300 zł wyprawki dla dziecka - jak otrzymać świadczenie

Pieniądze w ramach programu „Dobry start” będzie można otrzymać już od 1 lipca 2018 roku. Procedura składania wniosków o przyznanie dodatkowych 300 zł na wyprawkę dla uczniów jest analogiczna do tej, która obowiązuje przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+".

Program „Dobry Start”, czyli jednorazowa wypłata 300 zł dla dzieci, które rozpoczynają rok szkolny, to zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to inwestycja w edukację polskich dzieci. Do pobrania świadczenia może być upoważnionych 4,6 mln uczniów, a koszt realizacji świadczenia szacuje się na 1,4 mld złotych rocznie.

300 zł wyprawki – dla kogo

Świadczenie „Dobry Start” według informacji podanych przez resort pracy przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

300 zł wyprawki przysługuje dzieciom, które uczą się w szkole w rozumieniu przepisów rozporządzenia, czyli:

w szkole podstawowej,

w dotychczasowym gimnazjum,

w szkole ponadpodstawowej,

w dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych),

w szkole artystycznej

w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,

w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

w specjalnym ośrodkiem wychowawczym,

w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Jak podaje resort pracy, program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać 300 zł wyprawki

Aby otrzymać 300 zł wyprawki dla pierwszoklasisty należy złożyć wniosek. Osobą, która tego może dokonać jest jeden z rodziców lub opiekun prawny czy rodzic zastępczy.

Droga ubiegania się o 300 zł wyprawki jest analogiczna do tej, jaką odbywa się w celu uzyskania świadczenia "Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie pieniędzy z programu „Dobry Start” można złożyć w urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej (jak np. centrum świadczeń)

Od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

We wniosku o przyznanie 300 zł wyprawki należy podać dane własne oraz dziecka, dla którego świadczenie się ubiega, a także numer konta do wpłaty świadczenia. Wzór wniosku jest dostępny na stronie ministerstwa pracy.

Kiedy złożyć wniosek o 300 zł wyprawki

Wniosek będzie można składać od 1 lipca online przez stronę ministerstwa empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Jak podaje resort pracy, w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Weronika Szkwarek