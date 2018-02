13 zdarzeń, do których lepiej przyznać się fiskusowi w zeznaniu rocznym PIT

Trwa okres rozliczania PIT-ów. Poza standardowym zatrudnieniem, istnieje cały szereg innych przypadków, w których uzyskiwane wynagrodzenie powinno zostać rozliczone w rocznej deklaracji podatkowej. Warto o nich pamiętać – przy pominięciu tych źródeł, kontrola podatkowa, szczególnie taka, która powiązana zostanie ze sprawdzeniem przepływów pieniężnych na rachunkach bankowych, może wykazać braki w złożonych zeznaniach podatkowych.

Za sprawą intuicyjnych i szeroko dostępnych programów do rozliczania PIT-a [wypróbuj wersję do pobrania lub sprawdź opcję do rozliczania PIT 2017 online], składanie deklaracji podatkowej jest znacznie prostsze niż kiedyś. Warto jednak mieć świadomość, że oprócz zakupu auta lub nieruchomości, są też mniej standardowe sytuacje, po których powinniśmy zostawić ślad w deklaracji podatkowej wysyłanej do fiskusa w 2018 roku.

1. Sprzedaż drobnych rzeczy lub ich większej liczby

Podatnicy często decydują się na zakup drobiazgów, elektroniki, sprzętów gospodarstwa domowego, po czym po skorzystaniu z nich kilkakrotnie – wystawiają je na serwisach internetowych i sprzedają. Ma to miejsce szczególnie w okresie świąt, gdzie na aukcjach pojawiają się nietrafione do końca prezenty. Taka sama sytuacja dotyczy wyprzedaży zwiezionych z zachodu mebli, kolekcjonerskich monet, ciuszków dla dzieci. Jeśli sprzedaż ma miejsce w okresie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca zakupu – to należy ją wykazać w rocznej deklaracji PIT, nawet jeżeli nie przyniosła ona zysku (przychód jest niższy niż koszt zakupu). W najgorszej sytuacji pozostają w takim przypadku obdarowani sprzedający prezenty świąteczne, urodzinowe i inne – nie będą mogli bowiem rozliczyć kosztu takiej sprzedaży, więc podatek płacą od całości uzyskanej ceny.

2. Wynagrodzenia „z ręki do ręki”

O takich pieniądzach nie mówi się z reguły do momentu, w którym organ kontrolny nie zacznie zastanawiać się nad źródłami uzyskania przychodu niezgłoszonego w poprzednich latach. Umowy zawierane na czarno, w których wypłaty realizowane są „do ręki”, warto samodzielnie zgłosić do opodatkowania. W innym przypadku podatek może wynieść nawet 75 proc. podstawy opodatkowania.

3. Dochody małoletniego

Rodzice muszą pamiętać, że pieniądze zarobione przez ich dzieci, nawet przed ukończeniem 18. roku życia, podlegają rozliczeniu podatkowemu. Dochody takie co do zasady podlegają doliczeniu w PIT rodziców. Zdarzają się jednak sytuacje, w których to małoletni musi przedstawić własną deklarację podatkową.

4. Sprzedaż artefaktów w grach i wszelkiego rodzaju praw

Takie przychody to domena m.in. małoletnich, spędzających wiele czasu przed komputerem – sprzedawanie kluczy, punktów mana, artefaktów lub postaci w grach stanowi źródło przychodów, które musi zostać rozliczone w rocznym PIT (czytaj więcej na ten temat).

5. Wymiana waluty w celach zarobkowych

Osoby, które zarabiają w sposób zorganizowany na wymianie walut lub handlują instrumentami finansowymi, a także kryptowalutami (przeczytaj jak rozliczyć handel kryptowalutami w PIT), muszą wykazać przychody w deklaracji PIT nawet w przypadku, gdy za sprzedane jednostki nabędą kolejne, po lepszej lub gorszej cenie. Ta sama sytuacja dotyczy osób handlujących na rynku długu – sprzedaż lub zakup cudzych długów stanowi operacje wymagające rozliczenia podatku.

Zarówno osoba pracująca za granicą, jak i pracująca z Polski dla zagranicznego podmiotu, musi pamiętać o rozliczeniu podatkowym. Obowiązek zapłaty zaliczki na podatek występuje już po powrocie do Polski – 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu powrotu. W rocznym zeznaniu podatkowym nie wszystkie przychody muszą być wykazywane, ale co do zasady zagraniczne źródła przychodów to przychód rozliczany w PIT przed polskim fiskusem.

7. Sprzedaż butelek, makulatury lub surowców wtórnych do punktu skupu

Osoby organizujące skup i sprzedaż, a także samodzielnie zajmujące się tego rodzaju czynnościami, muszą liczyć się możliwością kontroli i opodatkowania. Handel surowcami wtórnymi czy butelkami może być dochodowy i dawać spore zyski. Są one przychodem takim samym, jak każde inne zarobki. Podlegają opodatkowaniu.

8. Hodowla psów i kotów, gołębi, ryb akwariowych, zwierząt wystawowych

Co do zasady tego rodzaju działalność rozliczana jest poprzez tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Przychód uzyskiwany z własnej hodowli ustalić można ryczałtowo (w kwotach przybliżonych) i opodatkować. Wymaga to jednak zgłoszeń hodowli do urzędu skarbowego.

9. Hobbystyczna produkcja i sprzedaż mebli oraz samodzielnie skonstruowanych sprzętów

Sprzedaż mebli i innych samodzielnie wytworzonych urządzeń powinna zostać rozliczona jako przychód z innych źródeł. Nie stosuje się wówczas zasady, że po 6 miesiącach od skonstruowania nie podlegają one opodatkowaniu – nawet późniejsza ich sprzedaż musi zostać rozliczona w deklaracji PIT.

10. Sprzedaż prywatnego samochodu

Zdarza się, że kupiony prywatnie samochód dość szybko jest sprzedawany i to często z zyskiem. Jeżeli sprzedaż ma miejsce w okresie pół roku od końca miesiąca zakupu – podlega ona wykazaniu w rocznym PIT jako przychód ze sprzedaży rzeczy.

11. Zwrot wkładu w spółdzielni mieszkaniowej

Wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Zwroty w kwocie przekraczającej te wkłady podlegają opodatkowaniu i wykazaniu w rocznej deklaracji PIT.

12. Pobrane kaucje zwrotne

Często za wynajem mieszkań czy lokali wynajmujący pobierają kaucję zabezpieczającą. Nie podlega ona rozliczeniu do momentu, w którym nie zostanie ona definitywnie przeniesiona na rzecz wynajmującego – w związku z zaistnieniem celu, w jakim została pobrana. W efekcie taka kaucja może stać się elementem który zmusza do rozliczenia podatkowego.

Bardzo często dochodzi do wypłat odszkodowań z umów cywilnoprawnych lub innych w związku z zaistniałą szkodą, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. Wypłata taka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Podobnie jest w przypadku dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi lub z dochodami z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie. Zwolnienie z podatku nie obejmuje również rekompensat za bezumowne korzystanie z cudzych rzeczy, praw lub z tytułu ustanowienia służebności (np. ugody pozasądowe za posadowienie słupów energetycznych bez zawarcia stosownych porozumień).

Piotr Szulczewski