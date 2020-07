XTB warte więcej niz GPW

GPW

Giełdowa wartość X-Trade Brokers zbliża się do 1,9 mld zł. Dzięki ostatnim wzrostom spółka wyprzedziła pod względem kapitalizacji Giełdę Papierów Wartościowych.

Na 1,89 mld zł wyceniali inwestorzy w trakcie poniedziałkowej sesji XTB, co daje brokerowi miejsce w gronie 50 największych spółek polskiej giełdy. Co ciekawe XTB wyprzedziło tym samym pod tym względem Giełdę Papierów Wartościowych, która wyceniana jest na 1,84 mld zł.

Zmiana możliwa była dzięki gwałtownym wzrostom cen akcji XTB w ostatnim czasie. Tylko w trakcie dzisiejszej sesji zyskiwały one ponad 7 proc. Od początku roku ich wycena wzrosła jednak aż o 318 proc., co jest jednym z najlepszych wyników na polskiej giełdzie. W efekcie firma wyceniana na początku roku na niecałe 0,5 mld zł, dziś zbliża się do poziomu 2 mld zł.

XTB wyprzedziło GPW, choć to nie pierwsza taka sytuacja w giełdowej historii / Bloomberg Chartmaker

Giełdowy sukces XTB to efekt rosnących oczekiwań inwestorów dotyczących wyników spółki. Skok w wynikach spółka pokazała zresztą już w I kwartale 2020 roku. Przychody operacyjne spółki wzrosły w stosunku do I kwartału 2019 r. o ponad 650 proc. do 306,7 mln zł. Z kolei zysk netto XTB wzrósł o blisko 23 tys. proc. do 176 mln zł.

- Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były ponadprzeciętna zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach – tak zarząd XTB tłumaczył rekordowy wzrost przychodów spółki. Inwestorzy liczą, że i w II kwartale dynamika wyników będzie robiła wrażenie. Publikację pełnego raportu za ten okres zaplanowano na 21 sierpnia.

Na GPW dużo spokojniej

Warto jednak zauważyć, że wycena XTB przed rajdem była bardzo niska w stosunku do tej z debiutu w 2016 roku i dopiero w czerwcu udało się firmie wskoczyć na poziomy wyższe, niż kurs odniesienia. Przez lata akcje XTB taniały m.in. w związku z obawami prawnymi dotyczącymi możliwych ograniczeń w handlu kontraktami i korzystania z dźwigni finansowej przez klientów.

Akcje GPW to z kolei zupełnie inna historia. W ostatnich latach kurs zachowywał się względnie stabilnie. Spółka też skorzystała na pandemii (wzrosła liczba rachunków maklerskich oraz obroty na rynku), jednak reakcja inwestorów była tutaj bardziej zachowawcza. GPW, licząc od początku roku, jest na plusie "tylko" 11 proc. To jednak i tak wynik lepszy, niż u większości spółek. Głównie za sprawą koronawirusowych spadków WIG jest w 2020 roku notowany 11 proc. pod kreską.

Adam Torchała