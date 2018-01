Zmiany w ochronie praw najemców. Gmina nie zawsze zapewni lokal zastępczy

Do Sejmu wpłynął projekt poselski zakładający wydłużenie okresu, w którym na gminie spoczywać będzie obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku. Będzie miało to jednak miejsce wyłącznie, jeśli najemca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu.

Projekt zakładający zmianę brzmienia art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który wpłynął do sejmu 28 grudnia 2017 r., 11 stycznia br. został skierowany do pierwszego czytania. Zakłada on wydłużenie obowiązku, jaki spoczywa na gminie, a polega na zapewnieniu lokalu zamiennego oraz pokryciu kosztów przeprowadzki najemcy, który opłaca czynsz regulowany, w przypadku m.in. konieczności przeprowadzenia remontu lub rozbiórki budynku, który obecnie zamieszkuje. W sytuacji gdy najemca nie posiada tytułu prawnego do danego lokalu, gmina będzie zobowiązana spełnić powyższe wymagania do dnia 31 grudnia 2019 r.

Eksmisja lokatora - poradnik Od 1 listopada do 31 marca trwa okres ochronny, podczas którego nie usuwa się z mieszkania osób mających orzeczony wyrok eksmisji. Jednak od tej zasady są wyjątki. Na bruk mogą trafić osoby stosujące przemoc w rodzinie, nieposiadające tytułu prawnego do zajmowanego lokalu czy będące stroną umowy najmu instytucjonalnego. Czytaj dalej...

Projekt ma na celu zwiększenie ochrony praw lokatorów. Bowiem obowiązek dotyczący zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki, który spoczywał na gminach, wygasł z końcem 2017 r. W związku z tym proponuje się również skrócenie standardowego 14-dniowego okresu vacatio legis, tym samym nowelizacja miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Przyśpieszony tryb prac uzasadniony jest potrzebą właściwego zabezpieczania interesów lokatorów oraz koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadań gmin w przedmiotowym zakresie.

Źródło:

Katarzyna Rostkowska