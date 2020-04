Odroczenie spłaty kredytu? Możesz poczekać nawet miesiąc

W większości banków wniosek o odroczenie spłaty kredytu w związku epidemią koronawirusa należy złożyć na 5-14 dni przed terminem płatności raty, wynika z analizy Bankier.pl. Są jednak instytucje, które zastrzegają sobie nawet 30-dniowy termin na rozpatrzenie aplikacji.

Na koniec marca do banków dotarło ok. 200 tys. wniosków o zawieszenie spłaty rat kredytów, informował na konferencji prasowej Związek Banków Polskich. Chociaż procedury rozpatrywania aplikacji miały być szybkie i zdalne, to część instytucji ma trudności z obsługą zgłoszeń na bieżąco. Jeden z największych banków na rynku wydłużył czas na podjęcie decyzji z 7 do 14 dni, co zaskoczyło klientów liczących na wstrzymanie najbliższych płatności.

Wielu klientów poważnie rozważa skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych i wkrótce napływ wniosków może przybrać na sile. Bankier.pl sprawdził, kiedy najpóźniej należy skontaktować się z bankiem, aby mieć szansę na odroczenie kolejnej raty.

Nie wszędzie trzeba składać wniosek z wyprzedzeniem

Każdy z kredytodawców stosuje własne podejście zarówno do formy zawieszenia spłat, jak i terminów obowiązujących starających się o takie wsparcie. Brak standardów to wynik formuły całej „koronawirusowej” inicjatywy – odroczenie płatności nie zostało uregulowane odgórnie, jest ochotniczym przedsięwzięciem branży, gdzie każdy z uczestników ma sporą dowolność. Ma to pewne zalety – banki były w stanie zareagować stosunkowo szybko. Wadą jest brak standardu. Klienci widzą, że reguły są różne w poszczególnych instytucjach, a zamieszanie potęguje wielość modeli odroczenia spłat.

Zdecydowana większość banków wymaga, by wniosek o zawieszenie spłat zobowiązań złożyć przed terminem płatności raty. Nawet od tej zasady są jednak wyjątki. Nest Bank deklaruje, że klient może aplikować o wakacje kredytowe już po niezapłaceniu raty. „Aktualnie akceptujemy maksymalnie 20-dniowe opóźnienie w spłacie bieżącej raty. Oznacza to, że klient musi złożyć dyspozycję najpóźniej 20 dni od dnia, w którym powinien był zapłacić ostatnią ratę” – informuje ta instytucja.

Wymagane terminy złożenia wniosków o zawieszenie spłat kredytów w bankach Bank Wymagany termin złożenia wniosku o wakacje kredytowe (by możliwe było obniżenie/zawieszenie najbliższej raty) Uwagi Bank BPS Termin rozpatrzenia wniosku – do 30 dni. Obecnie średnia długość realizacji wniosku waha się od 3 do 4 dni roboczych. Intencją banku jest realizacja wniosku w jak najkrótszym okresie. Bank Ochrony Środowiska Co najmniej 4 dni robocze przed dniem płatności raty W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z partnerem zewnętrznym tj.: NFOŚiGW, WFOŚiGW czy BGK powinien być złożony na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem płatności raty. Bank Pekao Co najmniej 14 dni przed dniem płatności raty W przypadku pozytywnej decyzji, dyspozycja zostanie zrealizowania od kolejnej raty BNP Paribas Bank Co najmniej 7 dni roboczych przed dniem płatności raty - Citi Handlowy Najpóźniej na 1 dzień przed dniem płatności raty Klient, aby mieś pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, powinien: - oświadczyć, czy i jak został dotknięty pandemią, - mieć produkt uruchomiony przed 14.03.2020, - nie mieć zaległości na dzień składania wniosku. Może się zdarzyć, że wniosek ostatecznie będzie rozpatrzony po dacie płatności, ale jeśli na datę wniosku nie było zaległości – wówczas narzędzie będzie uruchomione (zakładając, że pozostałe kryteria są również spełnione). Getin Bank Co najmniej 5 dni przed dniem płatności raty - mBank Co najmniej 14 dni przed dniem płatności raty Zdecydowana większość wniosków jest rozpatrywana szybciej Nest Bank Maksymalnie do 20 dni od dnia, w którym należało zapłacić ratę Bank akceptuje maksymalnie 20-dniowe opóźnienie w spłacie bieżącej raty PKO BP Co najmniej 3 dni robocze przed dniem płatności raty - Santander Bank Dla kredytu gotówkowego data płatności raty nie może przypadać wcześniej niż 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku o odroczenie, w przypadku kredytu hipotecznego nie wcześniej niż 6 dni kalendarzowych Po pozytywnej decyzji do wniosku, pierwszą odroczoną ratą będzie rata, której termin przypada po dacie jego złożenia. Santander Consumer Bank „Kredytobiorca - do czasu otrzymania decyzji o prolongacie spłaty części kapitałowej rat kredytu powinien spłacać kredyt zgodnie z harmonogramem” - Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji z banków (2-6.4.2020).

Najkrótsze terminy rozpatrywania wniosków deklarują Citi Handlowy, PKO BP, BOŚ i Getin Bank. W przypadku Citi Handlowego mechanizm może zadziałać wstecz. Klient po złożeniu wniosku nie zapłaci raty, a decyzja trafi do niego już po dniu wyznaczonym w harmonogramie. Odkładanie aplikacji na ostatnią chwilę może jednak okazać się ryzykowne, jeśli kredytobiorca nie spełnia wymogów narzuconych przez bank.

Najdłuższy czas na decyzję rezerwuje sobie Bank BPS (do 30 dni), który jednak deklaruje, że obecnie sprawnie odpowiada na zgłaszane przez klientów wnioski. Kredytobiorcy, którzy podjęli już decyzję o skorzystaniu z odroczenia powinni, niezależnie od obsługującej ich instytucji powinni aplikować z wyprzedzeniem. Warto wziąć pod uwagę, że najbliższe dni będą wolne od pracy, również w bankach.

Michał Kisiel