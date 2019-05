"Wyniki wyborów do PE neutralne dla rynków"

Sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, wskazujące na utrzymanie statusu quo, są neutralne dla rynków finansowych - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, rezultat wyborów nie zapowiada, że w Polsce może dojść do zmiany władzy podczas jesiennych wyborów parlamentarnych.

„Utrzymanie statusu quo oznacza, że wynik jest neutralny dla rynków finansowych w Polsce. Dopiero przegrane PiS do 5 pkt. proc. znacząco podniosłaby szanse na jakieś dodatkowe wydatki wyborcze, a jesteśmy od tego wyniku wciąż bardzo daleko. W związku z tym to, co zostało zapowiedziane w lutym, zostanie wprowadzone. Gdyby oficjalne wyniki zmieniły się na korzyść Koalicji, to dopiero, gdy ta przewaga będzie większa niż to 5 pkt. proc., można byłoby spodziewać się jakichś nerwowych reakcji polityków” - ocenił dla PAP Biznes Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

„Ten obraz dla polskiego rynku długu jest dobry. Potrzeby pożyczkowe w 2020 spadną z 35 mld na 21 mld zł, to jest bardzo pozytywny scenariusz, przy założeniu tego, co zostało obiecane w lutym. Co więcej, zagraniczni inwestorzy są bardzo niedoważeni polskim długiem, jesteśmy daleko od jakichś mocnych reakcji” – dodał.

Zdaniem ekonomistów, niedzielne wyniki exit poll wskazują, że prawdopodobieństwo zmiany władzy w Polsce jesienią maleje.

„Dzisiejsze wyniki są raczej neutralnie dla rynku. Wynik Koalicji Europejskiej i Wiosny jest trochę słabszy niż można było oczekiwać. Jeśli przenieść wyniki exit poll na płaszczyznę sejmową, to prawdopodobieństwo, że opozycji udałoby się odbić parlament maleje” – powiedział PAP Biznes Mikołaj Raczyński, dyrektor do spraw strategii dłużnych i cross asset w Noble Funds TFI.

„Trzeba lekko ostudzić zapędy na rynku, jeśli chodzi o grę na zmianę władzy w Polsce na jesieni. Co prawda, to też nie był konsensus, tylko zakład opcyjny, że coś takiego może dojść do skutku, ale prawdopodobieństwo takiego scenariusza maleje” – dodał.

Również w ocenie Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credit Agricole, wyniki wyborów są neutralne dla rynków finansowych, a ich rezultat nie zapowiada, że w Polsce może dojść do zmiany władzy podczas jesiennych wyborów parlamentarnych.

„Jeśli chodzi o wpływ na rynek nie spodziewam się istotnych reakcji.. Po drugie - na razie bardzo trudno ocenić, w jakim stopniu ten wynik sygnalizuje zmianę warty po wyborach parlamentarnych. Na dziś można powiedzieć, że mamy nowy twór polityczny jakim jest Koalicja Europejska, ale zobaczymy czy taki wynik będzie do potwierdzenia w wyborach parlamentarnych. Trudno jest teraz spekulować” - powiedział PAP Biznes Borowski.

„Wybory europejskie - co do zasady - to nie są wybory, które mogą mieć ostry wpływ na rynek. Gdyby rynek odczytywał je jako wyraźny sygnał zmiany władzy i w związku z tym zmianę programu gospodarczego, to można by się spodziewać reakcji. Ale dzisiejszy wynik nie wskazuje, że w Polsce może nastąpić zmiana władzy” – dodał.

Zdaniem Borowskiego, nawet jeśli jesienią opozycja przejęłaby władzę, to jej pole do manewru – w ramach budżetu - pozostaje niewielkie.

„Biorąc pod uwagę programy socjalne, które PiS wprowadził w ostatnich latach, i zmiany po stronie dochodowej budżetu, to pole do manewru po stronie opozycji, która przejęłaby władze w wyborach parlamentarnych też jest niewielkie. Nawet gdyby ktoś chciał ten wynik interpretować jako zwiększenie prawdopodobieństwa, że dojdzie do zmiany w władzy, to też trudno oczekiwać jakiejś istotnej reakcji rynkowej” – powiedział.

Jak wynika z sondaży exit poll, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego z wynikiem 42,4 proc. głosów, wyprzedzając Koalicję Europejską, która otrzymała 39,1 proc. Na trzecim miejscu w wyborach znalazła się Wiosna, która według sondażu otrzymała 6,6 proc. głosów. Na czwartym miejscu, z wynikiem 6,1 proc., znalazła się Konfederacja. Poniżej progu wyborczego 5 proc. znalazły się Kukiz 15 (4,1 proc.) oraz Lewica Razem (1,3 proc.).

Patrycja Sikora