Wakacyjna praca - w kraju czy za granicą?

Wakacje to czas nie tylko odpoczynku, ale także możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Praca sezonowa jest szczególnie atrakcyjna dla osób młodych, które często właśnie podczas letnich miesięcy zarabiają na kolejny rok studiów, a zarobki w zależności od branży czy miejsca pracy, są naprawdę zróżnicowane.

- Podczas sezonu firmy poszukują pracowników szczególnie na stanowiska takie, jak kelner, barman, bileter czy animator, a także pracowników fizycznych. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, są to oczywiście obszary turystyczne, czyli góry i kurorty nadmorskie, jakieś większe miasta - to tutaj u nas w Polsce. Jeżeli chodzi o prace zagraniczne możemy udać się do pracy np. przy zbiorach owoców, jako animator czy opiekun do dzieci - mówi Anna Wojewódzka, kierownik oddziału Jobhouse w Warszawie.

- Tutaj w Polsce możemy liczyć na bardzo różne stawki. Zakres rozpoczyna się od ok. 12 zł netto za godzinę pracy, w przypadku bileterów i takich prostych prac pomocniczych na przykład. Jeżeli chodzi o ten górny zakres, to hostessa potrafi zarabiać 30 zł netto za godzinę pracy. Przy pracach za granicą te zarobki są znacznie wyższe. Średnio przy podobnych stanowiskach jest to 10 euro za godzinę pracy. Jednak przy rozliczeniu młodzi ludzie biorą pod uwagę koszty utrzymania na miejscu, również te skomplikowane formalności, a także wiarygodność pracodawcy, którą za granicą jest znacznie trudniej sprawdzić. Przez te wszystkie czynniki na dzień dzisiejszy młodzi ludzie jednak częściej zostają w Polsce - mówi Anna Wojewódzka.