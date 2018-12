WIG20 liderem wzrostów. W górę CCC i Pekao

WIG20 nie miał sobie we wtorek równych w Europie. Mimo przeważającej na Starym Kontynencie czerwieni, polskie blue chipy wypracowały solidną stopę zwrotu.

Rozczarowujący odczyt Ifo, czerwień na giełdach w Azji, Europie i wczoraj w Ameryce - we wtorek warunki naprawdę nie sprzyjały bykom. Polscy inwestorzy pozytywów mogli szukać w zasadzie jedynie w danych z rynku pracy - choć pamiętajmy, że wzrost wynagrodzeń to dla spółek de facto wzrost kosztów - oraz w zielonym otwarciu wtorkowego handlu na Wall Street.

Mimo to WIG20 na wtorkowym zamknięciu wzrósł o 1,5 proc. i wyniósł 2.315,2 pkt., co jest najwyższym poziomem zamknięcia od 5 grudnia. Dodatkowo przy czerwonej, bądź neutralnej Europie wynik ten pozwolił polskiemu indeksowi bardzo pozytywnie się wyróżnić. O względnej sile WIG20 piszemy już od kilku tygodni, dziś otrzymaliśmy kolejny jej dowód.

Wciąż jednak problem z nadążeniem za blue chipami mają inne indeksy. WIG zyskał dziś 0,9 proc., mWIG 0,3 proc., a sWIG 0,6 proc. To wyniki wyraźnie słabsze niż te odnotowane na WIG20, jednak wyraźnie lepsze od większości europejskich indeksów. Obroty na szerokim rynku wyniosły 985 mln zł, z czego 823 mln zł wygenerowały spółki z indeksu WIG20.

Najmocniej wśród blue chipów wzrosła wycena wczorajszego lidera spadków: CCC (+5,9 proc.). Mocne wzrosty zanotował też Banku Pekao (+4,5 proc.), co - z racji wagi banku w indeksie - w sporym stopniu przełożyło się na świetny wynik WIG20. Szczególnie, że PKO i PZU także zanotowały wyraźne wzrosty.

Wśród gigantów rozczarował w zasadzie jedynie Orlen, który dzień zakończył na 0,6-proc. minusie. Koncern poinformował w komunikacie, że wdraża program operacyjny dla biopaliw, który zakłada budowę instalacji produkcyjnych biopaliw, prace badawczo-rozwojowe oraz dostosowanie operacyjne w obszarze logistyki. Warto także przypomnieć, że wczoraj Orlen mocno spadał po komunikacie dotyczącym możliwego zaangażowania w ratowanie Ruchu.

Na szerokim rynku o 10,9 proc. spadła wartość akcji Ursusa. Jak podał PZPM, Ursus zarejestrował w okresie styczeń-listopad 316 nowych ciągników rolniczych, o 49,8 proc. mniej rdr. PZPM podał także dane dla Wieltonu (+1,6 proc.), który w okresie styczeń-listopad 2018 roku zarejestrował 3775 nowych przyczep i naczep, o 5,2 proc. więcej rdr.

O 0,5 proc. potaniały akcje Budimeksu. Spółka podała, że Fernando Luis Pascual Larragoiti zrezygnował z dniem 18 grudnia 2018 roku z funkcji pełnienia obowiązków wiceprezesa Budimeksu. Funkcję wiceprezesa w Budimeksie sprawował od kwietnia 2014 roku.

Kurs XTB spadł o 1,7 proc. Prezes XTB, Omar Arnaout poinformował PAP Biznes, że liczy na to, iż XTB w przyszłym roku otrzyma licencję na działalność brokerską w Republice Południowej Afryki i w Kolumbii. Celem jest, by do końca 2019 roku znacząca część przychodów operacyjnych spółki pochodziła spoza Unii Europejskiej.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3040,13 -0,77 -0,50 -4,42 -15,77 -13,24 DAX Niemcy 10740,89 -0,29 -0,37 -5,29 -19,32 -16,85 FTSE 100 W.Brytania 6701,59 -1,06 -1,55 -4,45 -11,08 -12,83 CAC 40 Francja 4754,08 -0,95 -1,08 -5,40 -12,30 -10,51 IBEX 35 Hiszpania 8700,80 -1,27 -0,40 -3,93 -15,07 -13,37 FTSE MIB Włochy 18644,85 -0,26 0,29 -1,24 -16,73 -14,68 ASE Grecja 625,31 -1,06 -1,66 -0,06 -20,22 -22,07 BUX Węgry 39475,61 -0,50 -0,96 0,37 1,89 0,25 PX Czechy 1026,64 -0,12 0,91 -4,99 -3,97 -4,78 RTS INDEX (w USD) Rosja 1106,05 -0,66 -2,53 -2,54 -3,65 -4,19 BIST 100 Turcja 91074,11 1,24 -0,79 -2,72 -17,39 -21,03 WIG 20 Polska 2315,18 1,46 4,22 6,91 -6,12 -5,93 WIG Polska 58719,27 0,92 3,09 5,91 -7,59 -7,89 mWIG 40 Polska 4000,83 -0,31 0,99 5,23 -15,95 -17,46 Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes