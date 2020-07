UE zatwierdziła podatek od plastiku. Bez recyklingu Polska zapłaci miliony

fot. monticello / Shutterstock

Na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej, które zakończyło się 21 lipca 2020 r., przyjęto konkluzje związane z wprowadzeniem i zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2021 r. podatku od plastiku w wysokości 0,80 EUR za kg tego materiału, który nie został poddany recyklingowi.

„Taki podatek na poziomie UE to dobry pomysł. Ma charakter „zanieczyszczający płaci” oraz motywujący kraje członkowskie do wzmocnienia selektywnej zbiorki tworzyw sztucznych i ich efektywnego recyklingu, a także do ogólnej redukcji tworzyw w obiegu, gdyż to automatycznie zmniejszy pulę, od której będzie musiał być odprowadzany podatek. Ważne jednak, aby Bruksela wykorzystała ten zebrany podatek, wzmacniając europejskie narzędzia wsparcia w przechodzeniu na strategie zero-waste i GOZ” – mówi Piotr Barczak z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

„Perspektywa nowego budżetu UE na lata 2021-2027 otwiera szansę na cywilizacyjny przełom w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych. Recykling musi być nie tylko opłacalny środowiskowo, ale też finansowo, aby Polska uniknęła kar w postaci daniny od plastiku niepoddanego recyklingowi. Jako branża recyklingu jesteśmy gotowi na inwestycje i rozwój, ale niezbędny jest tzw. przedsionek ROP, czyli wymóg obligatoryjnego wykorzystania recyklatów w opakowaniach i produktach z tworzyw sztucznych. Odpowiednie rozwiązania prawne dadzą niezbędny bodziec do lepszego wykorzystania zasobów i realne wprowadzanie Zielonego Ładu w Europie" - mówi Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Unia Europejska dąży do ograniczenia produkcji jednorazowego plastiku. „Jako stowarzyszenie działające na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów uważamy, że decyzja o opodatkowaniu plastiku, który nie został poddany recyklingowi, to krok w dobrą stronę, który będzie zapobiegał składowaniu, spalaniu czy zanieczyszczaniu środowiska naturalnego poprzez zalegające opakowania, z którymi nie wiemy co dalej zrobić. Mając świadomość tego, że będzie to obciążenie finansowe dla producentów i importerów, chcielibyśmy, aby potraktowali oni te przepisy jako impuls do działania w kierunku ograniczania wprowadzania takich opakowań na rynek i skupieniu się na lepszym ich projektowaniu oraz dążeniu do zamykania obiegu, poprzez ponowne wykorzystanie materiałów”- mówi Joanna Kądziołka z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” już w czerwcu b. r. wnioskowało do Ministerstwa Klimatu o wprowadzenie nowej opłaty od opakowań z tworzyw sztucznych, która miałaby na celu zachęcenie firm do projektowania i używania opakowań plastikowych, które łatwiej poddają się recyklingowi, i zniechęcenie do tworzenia opakowań plastikowych, które poddają się temu procesowi w trudniejszym stopniu. Stowarzyszenie postulowało o wprowadzenie obowiązku wykorzystania 30% recyklatów w nowych produktach z plastiku.