Tchórzewski szacuje koszt projektu jądrowego na 70-75 mld zł

Koszt projektu budowy elektrowni jądrowej można szacować na 70-75 mld zł – wynika ze słów ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

"Mówimy tu o kwocie rzędu 70-75 mld zł. Nadal podtrzymuję, że uważam, iż nasze możliwości są na tyle spore, że jesteśmy w stanie temu podołać. Natomiast zrobienie odpowiedniego układu jest bardzo trudne" - powiedział Tchórzewski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że stara się przekonywać do elektrowni atomowej decydentów, bo "wielu z nich musi zrezygnować z innych rzeczy", żeby realizować ten projekt.

"To, co powiedziałem to, że moim marzeniem jest, by decyzja zapadła do końca marca. Te słowa mają dopingować tych, którzy ze mną współpracują. Poślizg może mieć miejsce. To, że te rzeczy postępują do przodu, to już mnie bardzo cieszy" - podsumował minister.

Wcześniej w tym tygodniu podczas panelu na XXV Welconomy in Toruń Tchórzewski mówił, że ma nadzieję na rozstrzygnięcie sprawy budowy elektrowni jądrowej w tym miesiącu. Podkreśla, że elektrownia taka jest zeroemisyjna, a najnowsze technologie są bezpieczne.

W styczniu minister informował, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r.