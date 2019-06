Tak dobrych nastrojów dawno na GPW nie było

Po raz pierwszy od stycznia 2018 roku ponad połowa inwestorów biorących udział w badaniu organizowanym przez SII wskazuje, że spodziewa się w najbliższym półroczu hossy.

Indeks Nastrojów Inwestorów mierzy procent inwestorów byków, niedźwiedzi i neutralnych odnośnie do kierunku rynku giełdowego przez następne 6 miesięcy. Ankieta odbywa się co tydzień wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, czyli największego tego typu stowarzyszenia w Polsce. Wyniki publikowane są co czwartek. Indeks liczony jest od 2011 roku.

Z najnowszego odczytu wynika, że procent byków wzrósł o kolejne 3,4 p.p. z 45,3 proc. do 51,4 proc., a niedźwiedzi spadł o 8,5 p.p. z 38,5 proc. do 30,2 proc. To kolejny dowód na poprawianie się nastrojów wśród inwestorów. Jeszcze na początku czerwca na rynku przeważały niedźwiedzie, tymczasem teraz byki zdobyły większość bezwzględną. Ostatni taki przypadek miał miejsce w styczniu 2018 roku, a więc blisko półtora roku temu.

Poprawa nastrojów ma najprawdopodobniej związek z zielenią, jaka w ostatnim czasie przeważa na GPW. W ciągu ostatniego miesiąca WIG20 urósł o 6,7 proc., WIG o 6,2 proc., mWIG o 4,0 proc., zaś sWIG o 1,3 proc. Także na światowych rynkach przeważały w tym okresie pozytywne nastroje. Inwestorów rozgrzewa między innymi perspektywa możliwej obniżki stóp przez Fed. Ta jednak, jak pokazuje historia, wcale nie musi być dla GPW taka dobra

Z kolei sam INI jest raczej ciekawostką, niż narzędziem inwestycyjnym. Choć niekiedy zdarza się, że zbyt duży optymizm może zapowiadać spadki (przegrzanie rynku), a zbyt duży pesymizm zapowiadać wzrosty (wyprzedanie rynku). Z tej perspektywy mocny wzrost udziału byków nie jest wcale pozytywnym sygnałem. Choć do rekordów z października 2013, gdy byków na rynku było aż 69,3 proc., wciąż daleko. Warto dodać, że wspomniany szczyt optymizmu z 2013 roku miał miejsce właśnie w pobliżu lokalnych maksimów. I choć później nie nastąpiły gwałtowne spadki, to jednak WIG poziomy te zdołał wyraźnie pobić dopiero w kwietniu 2015 roku. Później zaś rozpoczęła się przeszło półroczna bessa.

AT