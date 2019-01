Sąd: były szef KNF Marek Chrzanowski ma opuścić areszt

Podejrzany o przekroczenie uprawnień b. szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski ma opuścić areszt - zdecydował we wtorek Sąd Rejonowy Katowice-Wschód. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która domagała się przedłużenia tymczasowego aresztowania Chrzanowskiego o kolejny miesiąc.

Poinformowali o tym uczestniczący w posiedzeniu jeden z obrońców Chrzanowskiego mec. Radosław Baszuk i prokurator Paweł Leks, który nie wykluczył zaskarżenia wtorkowego postanowienia. Okres aresztowania Chrzanowskiego upływa w sobotę rano. Będziemy rozważać kwestię zażalenia tego postanowienia - powiedział.

Chrzanowski został zatrzymany 27 listopada. W śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w związku z rozmową z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim. Na wniosek prokuratury sąd rejonowy aresztował go na dwa miesiące (do 26 stycznia), później zażalenia obrony w tej sprawie nie uwzględnił sąd okręgowy, decyzja ta jest tym samym prawomocna. W ubiegłym tygodniu prokuratura poinformowała, że zwróciła się do sądu o przedłużenie stosowania tego środka zapobiegawczego o kolejny miesiąc.

Pan profesor Marek Chrzanowski najpóźniej 26 stycznia o godz. 6.30 opuści areszt śledczy - oświadczył po ogłoszeniu we wtorek decyzji przez sąd mec. Baszuk. Jak dodał, hipotetycznie możliwe jest, że jego klient mógłby wyjść na wolność wcześniej - gdyby prokuratura sama uchyliła areszt i zastosowała, inne wolnościowe środki zapobiegawcze. Zaznaczył zarazem, że spodziewa się i rozumie ewentualność złożenia zażalenia przez prokuraturę na nieprzedłużenie Chrzanowskiemu aresztu.

Jak relacjonował adwokat, nie uwzględniając wniosku prokuratury sąd uznał, że na obecnym etapie postępowania nie ma konieczności zabezpieczania prawidłowego toku śledztwa najsurowszym ze środków zapobiegawczych. W ocenie sądu zgromadzony materiał dowodowy nie ma takiego charakteru, by zachowania pana prof. Marka Chrzanowskiego na wolności w jakikolwiek sposób wpłynęły na prawidłowy tok postępowania - dodał Baszuk.

Wydając we wtorek postanowienie sąd przyjął, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Chrzanowskiego zarzucanego mu czynu, ale nie jest to wystarczająca przesłanka do aresztowania - wskazał adwokat. Jak przypomniał, obrona od początku stała na stanowisku, że stosowanie tego środka zapobiegawczego nie jest w tej sprawie konieczne.

Okoliczności tej sprawy i charakter materiału dowodowego na poparcie tego zarzutu są takie, że nie zachodziła - i konsekwentnie nie zachodzi dzisiaj - konieczność stosowania tymczasowego aresztowania. To zdanie podtrzymuję. Tak uważałem w listopadzie i tak uważam dzisiaj - zaznaczył mec. Baszuk.

Po zatrzymaniu w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej b. szef KNF usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w związku z rozmową z marca ub.r. z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, na którym omawiano przebieg postępowania KNF w sprawie programu naprawczego tego banku. Czarnecki, który nagrał tę rozmowę, na początku listopada złożył doniesienie w prokuraturze, a 19 listopada ub.r. przez 12 godzin składał w niej zeznania. Na początku stycznia br. w tym samym śledztwie przesłuchany w charakterze świadka został prezes NBP Adam Glapiński.

Przesłuchanie Chrzanowskiego w prokuraturze trwało dwa dni - w sumie kilkanaście godzin. Podejrzany nie przyznał się do winy. Kierując do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanego prokuratura motywowała go grożącą podejrzanemu surową karą - do 10 lat więzienia - oraz obawą matactwa. Decyzję o aresztowaniu podejrzanego na dwa miesiące Sąd Rejonowy Katowice-Wschód ogłosił w nocy z 28 na 29 listopada.

Jak podawała po przesłuchaniu Chrzanowskiego PK, podczas spotkania z Czarneckim ówczesny szef KNF zaproponował biznesmenowi "zatrudnienie Grzegorza Kowalczyka w charakterze prawnika w Getin Noble Bank SA na okres 3 lat oraz przekazał Leszkowi Czarneckiemu informację, że zatrudnienie to będzie skutkować przychylnością Komisji Nadzoru Finansowego w czasie realizacji programu naprawczego Getin Noble Bank SA".

Chrzanowski usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - przewodniczącego KNF - w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez inną osobę. Jak wyjaśniła PK, zgodnie z uchwałą KNF przewodniczący Komisji był zobowiązany "do powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek spraw osobistych, które mogłyby kolidować lub wskazywać na konflikt z wypełnianiem przez niego obowiązków członka Komisji Nadzoru Finansowego oraz do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogłyby narazić Komisję Nadzoru Finansowego na utratę zaufania".

"Gazeta Wyborcza" napisała 13 listopada ub.r., że w marcu 2018 roku ówczesny przewodniczący KNF zaoferował Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln zł - miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmena szef KNF pokazał mu kartkę, na której napisał "1 proc.", co miało stanowić część wartości Getin Noble Banku "powiązaną z wynikiem banku".

Adwokat Czarneckiego mec. Roman Giertych przyznał, że słynnej kartki z jednym procentem nie ma, ale - jak przekonywał - jest inny sposób na udowodnienie tego, że istniała. Oświadczył, że jego klient jest gotowy poddać się badaniu wariograficznemu.

Z nagrania, którego stenogram Czarnecki przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o przestępstwie, wynika że Chrzanowski miał proponować mu następujące przysługi: usunięcie z KNF Zdzisława Sokala - przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - bo był on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego (Getin Noble Banku i Idea Banku) przez państwo; złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to bank ok. 1 mld zł) oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.

Mec. Giertych informował, że pierwsze złożone w prokuraturze zawiadomienie z 7 listopada 2018 r., dotyczy korupcyjnej propozycji, złożonej przez szefa KNF, Czarneckiemu, natomiast w drugim, z 13 listopada jest mowa o nadużyciu uprawnień oraz możliwości "istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzenie do przejęcia banku Leszka Czarneckiego".

W grudniu ub.r. prezydent Andrzej Duda odwołał Sokala z funkcji swego przedstawiciela w KNF, a w jego miejsce powołał Cezarego Kochalskiego. Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że jest to podyktowane "zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (...), która w części weszła w życie w dniu 14 grudnia 2018 r.". Dodano, że nowelizacja ta "w szczególności wprowadza w skład Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z głosem doradczym".

Po publikacji "GW" 13 listopada ub. roku Chrzanowski - który wyjechał w podróż służbową do Singapuru - został wezwany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Po południu poinformował, że składa dymisję. Opozycja podkreślała, że jest skandalem, iż Chrzanowski po złożeniu dymisji pojawił się w swoim biurze - szybciej niż przeszukania dokonali w nim funkcjonariusze CBA. (PAP)

autor: Krzysztof Konopka