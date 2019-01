Rząd Theresy May zostaje

Szefowa brytyjskiego rządu uzyskała poparcie parlamentu. Parlament odrzucił wniosek o wotum nieufności dla rządu premier Theresy May.

Za wnioskiem o wotum nieufności było 306 parlamentarzystów, przeciw 325.

Brytyjska Izba Gmin rozpoczęła głosowanie ws. złożonego przez opozycyjną Partię Pracy wniosku o wotum nieufności dla rządu Theresy May tuż po godzinie 20.

Po głosowaniu premier Theresa May zaprosiła liderów opozycji do rozmów nad strategią ws. brexitu jeszcze tej nocy. Jeremy Corbyn domagał się od premier May wykluczenia możliwości brexitu bez umowy.

May zapowiedziała w środę, że jej rząd odbędzie serię spotkań z przedstawicielami pozostałych partii politycznych w celu wypracowania porozumienia ws. warunków wyjścia z UE. Jak dodała, posłowie mają obowiązek zrealizowania brexitu.

"Ta Izba wyraziła swoje zaufanie dla tego rządu. Jestem gotowa, aby pracować z każdym członkiem tej Izby, aby zadbać o to, że zachowa ona także zaufanie Brytyjczyków" - powiedziała szefowa rządu, odnosząc się do podjętej w referendum z 2016 roku decyzji o opuszczeniu Wspólnoty.

May podkreśliła, że pierwsze spotkania zaplanowane są jeszcze na środowy wieczór, i zapowiedziała, że szerszy plan dalszego działania przedstawi parlamentowi w poniedziałek.

Wynik głosowania był zgodny z prognozami medialnymi, które wskazywały, że rząd May obroni się po zapowiedzi poparcia dla rządu złożonego przez Demokratyczną Partię Unionistyczną.

Izba Gmin zagłosowała we wtorek przeciwko proponowanemu przez rząd projektowi umowy o zasadach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji głosowało aż 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (przewaga 230 głosów). Tak wysokiej parlamentarnej porażki urzędującego brytyjskiego premiera nie było od ponad 100 lat.

Zaraz potem lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn poinformował o złożeniu wniosku o wyrażenie rządowi wotum nieufności.

Zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu zmianą proceduralną, May będzie musiała przedstawić plany dotyczące następnych kroków w ciągu trzech dni obrad Izby Gmin, tj. najpóźniej w poniedziałek, choć najprawdopodobniej zrobi to znacznie wcześniej.

Wśród możliwych scenariuszy są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatów lub nawet wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Kurs funta umocnił się wobec dolara o 0,15 proc. do 1,2868 po publikacji informacji.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca.

(PAP)

Źródło: PAP

jakr/ mc/