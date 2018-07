Rośnie rynek dzieł sztuki w Polsce

W 2017 r. wzrosła sprzedaż dzieł sztuki oraz antyków w stosunku do 2016 r., wskazuje GUS. Wartość zrealizowanych transakcji wyniosła 138 mln zł, natomiast najczęściej wybieranym kanałem obok tradycyjnej aukcji była sprzedaż przez internet.

W 2017 r. na terenie Polski 117 podmiotów zajmowało się sprzedażą dzieł sztuki i antyków oraz 96 prowadziło zarówno sprzedaż dzieł sztuki, antyków, jak i działalność wystawienniczą. Największa ich liczba znajdowała się w województwie mazowieckim – 50 (23,5 proc.), z czego aż 43 w Warszawie.

Tam też, według statystyk GUS-u, zanotowano najwyższą sprzedaż w 2017 r. – w 52,4 proc. ogólnej wartości, która wynosiła 138 mln zł. Największe zainteresowanie wśród nabywców wzbudzały dzieła sztuki i antyki z dziedziny malarstwa, co przełożyło się na wzrost ich sprzedaży w łącznej kwocie o 65 proc. – malarstwo współczesne 50,2 proc, dawne, tj. przed 1945 r. – 49,8 proc.

Polacy, nabywając dzieła sztuki, najczęściej jako kanał dystrybucji wybierali tradycyjne aukcje. W ten sposób sprzedano działa sztuki oraz antyki o łącznej wartości 65 mln zł (47,1 proc.). Największym zaskoczeniem jest wzrost sprzedaży za pośrednictwem internetu. W stosunku do 2016 r. wzrósł on o 5,5 proc. Wartość sprzedanych dzieł sztuki natomiast z 11,8 mln zł podskoczyła do 12,4 mln zł.

Katarzyna Rostkowska