Ropa gwałtownie tanieje, ale ceny paliw ani drgną

Piątek przynosi kolejny spadek cen ropy naftowej na światowych giełdach. Tymczasem ceny detaliczne paliw w Polsce ani myślą pójść w dół. Szczególny powód do frustracji mają właściciele aut z silnikami diesla.

Średnia cena detaliczna litra oleju napędowego w mijającym tygodniu wyniosła 5,29 zł – informuje BM Reflex. To tyle samo co tydzień temu i tylko o grosz mniej niż na początku listopada, gdy średnia cena detaliczna ON osiągnęła 4-letnie maksimum na poziomie 5,30 zł. Nie bardzo chce tanieć także benzyna. Za litr popularnej „95” zapłacimy przeciętnie 5,05 zł, czyli o grosz mniej niż tydzień wcześniej. Od maja przeciętne detaliczne ceny tego paliwa stabilizują się w przedziale 5,00-5,14 zł/l.

„Litr diesla w kraju jest średnio 24 grosze droższy niż benzyny Pb95. Tak dużej różnicy cen tych dwóch gatunków paliw na naszych stacjach jeszcze w historii nie obserwowaliśmy. Dokładniej mówiąc, mieliśmy okresy kiedy różnica cen benzyn i diesla w Polsce sięgała ponad 70 gr./l brutto (lipiec 2009), ale wówczas to diesel był tańszy” – dodają analitycy BM Reflex.

Tymczasem na giełdach w Londynie i Nowym Jorku od początku października trwa gwałtowna przecena ropy naftowej. W piątek wczesnym popołudniem „czarne złoto” typu Brent taniało o 2,7%, osiągając cenę 60,86 USD za baryłkę. Jeszcze 3 października ropa Brent kosztowała ponad 86 USD za baryłkę – w niespełna dwa miesiące mamy więc spadek o niemal 30%. Jeszcze silniejszą presję sprzedających widać w przypadku amerykańskiej ropy WTI, która w piątek taniała o 2,9%, do 52,31 USD za baryłkę. To już stawka o 32% niższa względem szczytu z października.

Spadki na rynku ropy dziwnym trafem zbiegły się z datą śmierci dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, zamordowanego przez saudyjską bezpiekę w Stambule . Po tym wydarzeniu Saudyjczycy zwiększyli dostawy ropy naftowej, najwyraźniej chcąc w ten sposób kupić przychylność Turcji i krajów Zachodu – czyli istotnych konsumentów ropy. Równocześnie wydobycie wzrosło w USA i Rosji, co skutkowało nagłą i dość nieoczekiwaną globalną nadprodukcją surowca pomimo nałożenia sankcji na Iran.

Dwa dni temu prezydent USA Donald Trump wprost podziękował Arabii Saudyjskiej za obniżenie cen ropy naftowej . „Podziękowania dla Arabii Saudyjskiej, ale opuśćcie jeszcze bardziej!" - napisał Trump na Twitterze. No i się doczekał. W dniu publikacji tego wpisu ropa WTI kosztowała 54 USD. Dziś już o dwa dolary mniej.

Krzysztof Kolany