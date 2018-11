Ranking domów maklerskich 2018: DM PKO BP, DM BOŚ i BM ING Banku Śląskiego znów na podium

Dom Maklerski PKO BP wciąż na czele rankingu przygotowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W ocenie inwestorów lider wyraźnie zdystansował resztę stawki.

Na pytania dotyczące domów maklerskich w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 2018 organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych odpowiedziało 3409 inwestorów indywidualnych. Inwestorzy pytani byli o ocenę (od 0 do 5) poszczególnych biur maklerskich w dziewięciu kategoriach:

bezawaryjność i szybkość platformy internetowej,

funkcjonalność platformy informatycznej,

jakość obsługi bezpośredniej (w POK-u, przez telefon),

profesjonalizm pracowników DM,

jakość analiz i rekomendacji,

oferta edukacyjna,

dostęp do informacji i notowań.

dostęp do rynków zagranicznych

dostęp do rachunków IKE/IKZE

Tak jak w poprzednich edycjach badania, wagi dla poszczególnych kryteriów ustalono na podstawie odpowiedzi ankietowanych na pytanie, która z siedmiu kategorii jest dla nich ważna w ocenie domu maklerskiego. W rankingu znalazły się jedynie te domy maklerskie, które uzyskały przynajmniej 100 odpowiedzi. Z tego powodu nie wszyscy inwestorzy będą mogli znaleźć w rankingu instytucję prowadzącą ich rachunek maklerski. W 2018 r. w zestawieniu znalazło się dziesięciu brokerów, tyle samo co rok wcześniej.

- Ranking Domów Maklerskich, który od wielu lat przygotowuje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, pozwala spojrzeć na rodzime domy maklerskie nie tylko poprzez pryzmat cyferek, takich jak np. prowizje maklerskie, ale głównie poprzez wszystkie niemierzalne elementy ich oferty. Jest to szczególnie przydatne dla początkujących inwestorów, którzy często nie mają możliwości oceny np. jakości działania platformy transakcyjnej - mówi Michał Masłowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

DM PKO BP na czele

Po raz trzeci z rzędu na szczycie zestawienie znalazł się Dom Maklerski PKO BP. Co więcej, zwycięzca uzyskał najwyższe noty we wszystkich dziewięciu badanych kategoriach – oznacza to postęp względem ubiegłego roku, kiedy inwestorzy gorzej ocenili bezawaryjność i szybkość działania platformy internetowej. Koniec końców DM PKO BP jako jedyny w stawce uzyskał ogólną ocenę powyżej 4 pkt.

Na dalszych miejscach podium również bez zmian. Drugą pozycję zajął DM BOŚ, a trzecią Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego. Różnica między zdobywcą brązowego medalu a instytucjami zajmującymi kolejne miejsca jest jednak minimalna.

Jeżeli nie widzisz powyższego interaktywnego rankingu, kliknij w ten link

W dalszej części stawki na uwagę zasługuje także wyraźny awans należącego do mBanku eMaklera, który skokiem z 10 na 6 pozycję w tyle zostawił DM mBanku. Względem ubiegłego roku pozycję poprawił także Santander Biuro Maklerskie, czyli dawny DM BZ WBK. Najmocniejszy sygnał do poprawy otrzymały natomiast BM Alior Banku i CDM Pekao, które spadły o dwie pozycje, przez co zamykają uwzględnioną w badaniu dziesiątkę.

Dzięki tegorocznemu zwycięstwu DM PKO BP umocnił się na pozycji samodzielnego lidera w klasyfikacji wszech czasów - od 2010 r. instytucja ta wygrała czterokrotnie. Dwukrotnie na pierwszym miejscu znajdował się DM BOŚ, a po jednym triumfie mają na koncie BM Alior Banku, DM BZ WBK i CDM Pekao.

Jeżeli nie widzisz powyższego interaktywnego rankingu, kliknij w ten link

Patrząc na szerszą perspektywę wyników rankingu, widać wyraźnie, że inwestorzy gorzej niż w ubiegłym roku oceniają ofertę domów maklerskich. Poziom oceny sprzed roku poprawiły DM PKO BP (+0,39), eMakler (+0,23) oraz BM Deutsche Banku (+0,05). W tym miejscu warto przypomnieć, że właścicielem niemieckiego brokera jest już Santander Bank. Analizując rozkład głosów w poszczególnych kategoriach, można dostrzec, że polskie domy maklerskie najsłabiej wypadają w oferowaniu dogodnego dostępu do rynków zagranicznych.

- To, co można zauważyć na przestrzeni lat, to ciągłą poprawę jakości działania polskich domów maklerskich. Robią to, inwestują w nowoczesną technologię, edukację i jakość obsługi klienta, pomimo ewidentnego kryzysu zaufania i marnej kondycji polskiego rynku kapitałowego, szczególnie w oczach polskich inwestorów indywidualnych. Widać też na szczycie tabeli pewną stagnację. Liderzy usadowili się na czołowych miejscach i trudno jest im wydrzeć przysłowiowe miejsce „na pudle”. To cenna wskazówka dla inwestorów. Warto spojrzeć na historię Rankingu Domów Maklerskich, którzy brokerzy na stałe zapracowali na uznanie inwestorów - dodaje Michał Masłowski.

Średnia ocen domów maklerskich w poszczególnych kategoriach Dom maklerski Bezawa-ryjność platformy Funkcjo-nalność platformy Jakość obsługi

Profesjo-nalizm pracowników Jakość analiz i rekomendacji Oferta edukacyjna Dostęp do informacji i notowań Dostęp do zagranicy Dostęp do IKE i IKZE DM PKO Banku Polskiego 4,53 4,55 4,73 4,74 4,32 4,23 4,42 4,35 4,27 DM BOŚ 4,14 3,86 3,64 3,69 3,41 3,50 3,70 3,23 3,80 Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego 3,75 3,94 3,71 3,74 3,17 3,23 3,65 2,55 2,89 DM Pekao 3,49 3,57 3,69 3,56 3,43 3,41 3,42 3,23 3,53 Santander DM

4,04 3,79 3,52 3,63 2,97 2,69 3,48 2,86 2,87 eMakler (usługa maklerska oferowana przez mBank) 4,14 3,78 3,43 3,44 3,11 2,84 3,35 2,67 2,93 DM mBanku (d. DI BRE) 3,90 3,68 3,42 3,43 3,06 2,91 3,45 2,85 3,14 BM Deutsche Bank PBC (DB Securities) 4,18 3,67 3,53 3,55 2,92 2,58 3,33 2,54 2,48 BM Alior Banku 3,85 3,78 3,56 3,46 3,07 2,81 3,49 2,38 2,39 CDM Pekao (Centralny Dom Maklerski) 3,21 3,12 3,17 3,12 2,77 2,66 3,03 2,73 2,56 średnia 3,92 3,77 3,64 3,64 3,22 3,09 3,53 2,94 3,09

Michał Żuławiński