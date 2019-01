Programiści płac. Czy rynek IT dojdzie do ściany?

Wokół zarobków i benefitów w branży IT zdążyły już narosnąć mity. Czy naprawdę informatykom żyje się jak pączkom w maśle?

Nie skuszą ich zjeżdżalniami w miejscu pracy ani darmowym parkingiem dla rowerów. Twardo stawiają warunki – odpowiednia płaca, możliwość rozwoju i elastyczny czas pracy. Jeśli nie dostają tego, czego chcą – mogą zmienić pracę w ciągu miesiąca. Programiści, testerzy i administratorzy – to dla nich rynek pracy stoi otworem.

– Liczba ofert pracy dla osób z branży IT stale rośnie i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja ta miała ulec zmianie. Z danych naszego portalu wynika, że jest to aż 70-proc. wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Coraz więcej firm szuka specjalistów znających technologie takie, jak .Net, Python czy React – mówi w rozmowie z Bankier.pl Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs – platformy informacyjnej z ofertami pracy dla rynku IT. Z drugiej strony – nie wszyscy specjaliści znajdą pracę na pstryknięcie palcem. Iwona Tur, CEO Bulldogjob.pl zauważyła w rozmowie z Bankier.pl, że coraz częściej pracodawcy stawiają zbyt wysokie wymagania i szukają pracowników idealnych.

Zarobki w IT rosną i będą rosnąć

Wśród najbardziej pożądanych specjalistów w 2018 roku portal ogłoszeniowy Pracuj.pl wymienia właśnie między innymi pracowników sektora IT. Wzrosty ofert odnotowały również serwisy branżowe - Nofluffjobs.com i Bulldogjob.pl.

– Jak wynika z danych Bulldogjob.pl, w 2018 roku pracodawcy opublikowali o 123 proc. więcej ofert pracy dla programistów, testerów, administratorów i innych ekspertów IT niż rok wcześniej. Liczba ofert stale rośnie – potwierdzają to dane z początku tego roku. Od początku stycznia na naszym portalu opublikowano o ponad 300 proc. więcej ogłoszeń o pracę niż w styczniu zeszłego roku. Te dane potwierdzają nie tylko, że potrzeby kadrowe pracodawców na ekspertów IT rosną w zawrotnym tempie, ale także na fakt, że znalezienie kompetentnych kandydatów spełniających oczekiwania jest coraz trudniejsze. Z drugiej strony, co jest bardzo ciekawe, coraz częściej słyszymy od kandydatów, że oczekiwania firm są zbyt wysokie i szukają one tzw. jednorożców, czyli pracowników idealnych – komentuje sytuację na rynku ofert pracy w IT Iwona Tur, CEO portalu Bulldogjob.pl.

W zawrotnym tempie rosną nie tylko oferty dla osób z branży IT – równie szybko rosną również ich wynagrodzenia.

– Dane z naszego portalu wskazują na 7-procentowy wzrost wynagrodzeń w porównaniu do roku poprzedniego. Najwyższe, bo prawie 12-procentowe wzrosty, odnotowaliśmy w wynagrodzeniach programistów PHP – wyjaśnia Bujok z No Fluff Jobs. – Na podstawie naszych statystyk z portalu Bulldogjob.pl na największe zarobki mogą liczyć doświadczeni programiści, których na rynku jest najmniej, a zapotrzebowanie na ich kompetencje i wiedzę jest najwyższe. Aktualnie na zarobki powyżej 10 tys. złotych mogą liczyć programiści w takich miastach, jak Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław i konurbacji górnośląskiej – uzupełnia Iwona Tur, CEO portalu Bulldogjob.pl.

W zależności od specjalizacji, najwyższe wynagrodzenia według No Fluff Jobs oferowane były osobom specjalizującym się w Business Intelligence i DevOps. Największy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego odnotowała kategoria Support ze średnią 8 tys. złotych brutto do prawie 9 tys. zł brutto, a spadek – Project Manager ze średnią w 2017 roku wynoszącą 14 tys. złotych brutto do 11 tys. złotych brutto w 2018 roku.

Widełki płacowe w 2018 dla grup zawodowych w branży IT Inżynierowie DevOps 10-16 tys. zł brutto Programiści Back-end 10-15 tys. zł brutto Programiści Full Stack 10-15 tys. zł brutto Testerzy oprogramowania 8-13 tys. zł brutto Wsparcie IT 7-11 tys. zł brutto Źródło: Bankier.pl na podstawie danych przygotowanych przez No Fluff Jobs

Znajomość których języków programowania da najwięcej zarobić? Jak wynika z danych udostępnionych Redakcji Bankier.pl przez No Fluff Jobs, to specjaliści Big data otrzymują najwyższe wynagrodzenia. Na kolejnym miejscu są specjaliści Spring, a następnie Java.

Widełki płacowe w 2018 r. dla języków programowania Big data 12-18 tys. zł brutto Spring 12-16,8 tys. zł brutto Java 10-16 tys. zł brutto Scala 10-16 tys. zł brutto Angular 10-15 tys. zł brutto .net 10-15 tys. zł brutto Python 10-15 tys. zł brutto React 10-15 tys. zł brutto iOS 10-15 tys. zł brutto Node 10-15 tys. zł brutto Sql 9-14,9 tys. zł brutto Ruby 9-14 tys. zł brutto C++ 9-14 tys. zł brutto Html/css 9-14 tys. zł brutto Javascipt 9-14 tys. zł brutto Android 8-13,7 tys. zł brutto PHP 7-12 tys. zł brutto Źródło: Bankier.pl na podstawie danych przygotowanych przez No Fluff Jobs

Jak wynika z raportu No Fluff Jobs na temat rynku IT w Polsce, większość języków programowania odnotowała wzrost wynagrodzeń w 2018 roku w stosunku do 2017 roku. W przypadku Scala Developera wzrost wyniósł 4 proc., Java – 6,67 proc., Angular – 6,38 proc, .Net – 8,7 proc. Python – 10 proc., JavaScript 4,44 proc. proc., C++ 4,76 oraz PHP – 11,76 proc. Spadek zanotowano jedynie w przypadku technologii Android – w 2017 r. średnia płaca na stanowisku deweloperskim wynosiła 11,5 tys. zł brutto, a w 2018 roku – 11 tys. zł brutto.

Wynagrodzenia w górę – oczekiwania również

Nie wystarczy znać podstawy najbardziej dochodowego języka programowania, aby na „dzień dobry” otrzymywać pensję rzędu 10 tys. złotych miesięcznie. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że specjalistom IT na stanowiskach juniorskich proponuje się stawki od 6 tys. złotych brutto. Dopiero po zdobyciu co najmniej dwuletniego stażu zarobki gwałtownie rosną.

Wysokość wynagrodzenia specjalistów IT w zależności od doświadczenia Stopień doświadczenia Średnie wynagrodzenie w 2017 roku Średnie wynagrodzenie w 2018 r. Junior 5500 zł brutto 6000 zł brutto Mid 10 300 zł brutto 10 500 zł brutto Senior 14 700 zł brutto 16 000 zł brutto Źródło: raport „Rynek pracy IT w 2018 roku” No Fluff Jobs

– Na rynku wciąż panuje niedobór wśród doświadczonych programistów, a firmy, które nie są w stanie zaoferować wyraźnych podwyżek, muszą liczyć się z ryzykiem odejścia uznanych pracowników, którzy często w konkurencyjnych firmach mogą liczyć na ponad 50-proc. wzrost wynagrodzenia. Systemy podwyżkowe takich pułapów nie sięgają. Załóżmy, że pracownik opuścił firmę. W rezultacie stworzyło się nowe stanowisko, na które również trzeba podnieść widełki, by rekrutacja nie ciągnęła się w nieskończoność. I koło się zamyka – wyjaśnia Robert Fijałkowski, communications specialist Schibsted Tech Polska, cytowany w raporcie „Rynek pracy IT w 2018” opublikowanym przez No Fluff Jobs.

Prywatni masażyści, Guitar Hero w czasie pracy, dodatkowe dni wolne? Okazuje się, że benefity dla specjalistów IT nie są najważniejsze. Te poza szansami na rozwój czy elastycznym czasem pracy – nie mają większego wpływu na wybór pracodawców.

– W 2018 roku przeprowadziliśmy badanie branży IT. Przebadaliśmy ponad 1400 programistów, testerów, administratorów i innych ekspertów IT z całej Polski. Postanowiliśmy zweryfikować między innymi, jakie cechy charakteryzują wymarzonego pracodawcę w branży IT. Wbrew pozorom to nie piłkarzyki, konsole do gier czy zjeżdżalnie są atrakcyjnym benefitem dla kandydatów z branży IT. Mimo że pracodawcy prześcigają się w podobnych pomysłach. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na ofertę pracy. Jednak decyzję o aplikowaniu do pracy na dane stanowisko kandydaci podejmują na podstawie możliwości rozwoju w projekcie, wynagrodzenia czy elastycznych godzin pracy. Wspólne śniadania firmowe są fajne, ale o wiele ważniejsza jest opinia samych pracowników-ambasadorów, którzy są doceniani przez firmę – wyjaśnia w rozmowie z Bankier.pl Iwona Tur z Bulldogjobs.pl.

Podobne głosy płyną od No Fluff Jobs, którzy podkreślają, że to nie benefity decydują o zmianie miejsca pracy czy aplikowaniu na dane stanowisko, tylko jasna informacja na temat wynagrodzenia oraz możliwość rozwoju. – Coraz więcej pracowników IT oczekuje także możliwości pracy zdalnej pracy oraz elastycznych godzin pracy. Firmy natomiast skupiają się dodatkowo na zapewnieniu jak najbardziej komfortowej przestrzeni dla pracowników, czyli m.in. nowoczesnego biura, parkingu dla rowerów czy prysznica – dodają specjaliści z No Fluff Jobs.

Weronika Szkwarek