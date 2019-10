Prezydent USA Donald Trump podpisał zgodę na ruch bezwizowy z Polską

Zniesienie wiz do USA – dlaczego to takie ważne dla Polaków?

1. Wjazd na teren Stanów Zjednoczonych obecnie nie jest możliwy dla obywateli polskich bez wizy wydanej przez konsula Stanów Zjednoczonych

2. O wizę do Stanów trzeba ubiegać się z wyprzedzeniem, nie ma możliwości – jak w przypadku innych krajów – uzyskania jej na granicy.

3. Od zawsze kontrowersje budził fakt, że nawet posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej. Zdarza się, że obywatele polscy nie są wpuszczani do USA.

4. Najczęstszy powód nieudzielenia prawa wjazdu do USA to naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że faktyczny cel przyjazdy jest sprzeczny z deklarowanym podczas ubiegania się o wizę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych powołuje się na przykłady prób osiedlania się w Stanach lub podejmowania tam pracy mimo ubiegania się o wizę turystyczną.