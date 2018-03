"Powtórka z rozrywki" na GPW. WIG20 w dół

Z uczuciem deja vu mogli mieć do czynienia inwestorzy obserwujący dzisiejszy rozwój wypadków na GPW. Podobnie jak wczoraj, w ostatniej fazie sesji wyraźnie zaznaczyła się dominacja giełdowych niedźwiedzi.

Scenariusz, który rozegrał się dziś przy Książęcej do złudzenia przypominał ten z wczoraj. Drobny wzrostowy epizod na początku sesji, następnie zejście WIG20 lekko pod kreskę, aż wreszcie nagły zjazd na południe w pod koniec notowań. Główny indeks warszawskiej giełdy cofnął się dziś o 0,72 proc., do poziomu 2335,97 pkt. Nieco mniejszymi spadkami cechował mWIG40 (-0,20 proc.), zaś sWIG80 wyszedł na niewielki plus (0,05 proc.) w efekcie czego szeroki WIG oddał 0,55 proc. Obroty były nieco wyższe niż wczoraj i wyniosły 950 mln zł.

Najaktywniej handlowaną spółką na GPW był dziś Pekao (obrót 237 mln zł). Kontynuując porównania z wczorajszą sesją, można zauważyć, że akcje banku zachowywały się podobnie jak walory JSW we wtorek. Przecena na początku sesji podyktowana była publikacją „Gazety Wyborczej” dotyczącą przejęcia Alior Banku jeszcze w marcu. Jeszcze przed południem spółka odpowiedziała na te informacje, co pozwoliło kursowi na odbicie. Ostatecznie papiery Pekao zyskały dziś 0,32 proc.

Największe spadki w WIG20 zanotowały dziś akcje CCC (-3,10 proc.). Obuwnicza spółka wczoraj opublikowała wyniki finansowe, podobnie jak odzieżowy potentat LPP (-1,87 proc.). Ze względu na wagę w indeksie, WIG20 najmocniej obciążony był dziś przez przecenę Orlenu (-3,10 proc.). Wspomniany już bohater wczorajszej sesji – JSW – dziś w dół o 2,46 proc.

Na szerokim rynku warto wyróżnić dziś ponad 20-procentowe wzrosty cen akcji Prairie Mining, co łączyć można z wczorajszymi wypowiedziami prezesa JSW. Z kolei mocno drożejący w ostatnim czasie Krezus, dziś został przeceniony o 5,15 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3390,98 -0,19 0,40 0,63 -0,25 -3,22 DAX Niemcy 12237,74 0,14 -0,06 -0,82 2,08 -5,26 FTSE 100 W.Brytania 7132,69 -0,09 -0,35 -1,13 -3,06 -7,22 CAC 40 Francja 5233,36 -0,18 0,88 1,32 5,21 -1,49 IBEX 35 Hiszpania 9688,50 -0,03 0,93 0,02 -2,19 -3,54 FTSE MIB Włochy 22452,34 -1,05 -0,09 0,08 14,92 2,74 ASE Grecja 823,82 -0,66 3,18 -0,22 28,94 2,67 BUX Węgry 38891,24 0,59 1,85 1,14 19,17 -1,23 PX Czechy 1116,69 -0,69 0,33 0,64 14,11 3,57 MICEX Rosja 2275,24 -1,90 -1,22 0,77 13,69 7,84 RTS INDEX (w USD) Rosja 1251,19 -2,69 -2,36 0,51 17,63 8,38 BIST 100 Turcja 117592,70 -0,57 0,64 3,65 31,92 1,96 WIG 20 Polska 2335,97 -0,72 -1,00 -4,65 4,36 -5,09 WIG Polska 61399,90 -0,55 -0,38 -3,31 3,54 -3,68 mWIG 40 Polska 4791,67 -0,20 1,00 -0,47 -1,35 -1,15 Źródło: PAP

Michał Żuławiński