Ponad 100 nowych stacji paliw w Polsce rocznie. Kto ma najwięcej?

Największy od lat spadek cen ropy może w kolejnych dniach przełożyć się na obniżki na stacjach paliw w Polsce. Tymczasem ich liczba z każdym miesiącem rośnie i zbliża się do 8 tysięcy. Co druga należała do sześciu największych sieci. Która ma ich najwięcej?

Pod koniec 2019 r. w Polsce działało 7889 stacji benzynowych – wynika z danych opublikowanych przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego. To o 124 stacje więcej niż pod koniec 2018 r. i o 38 więcej niż pod koniec czerwca 2019 r.

Wzrost zanotowany przez rynek w 2019 r. trudno jednak porównać z tym, który miał miejsce w 2018 r. Wówczas, głównie za sprawą niezależnych operatorów przy polskich drogach, przybyło ponad 1100 stacji benzynowych.

Największe sieci stacji benzynowych w Polsce Sieć Liczba stacji Udziały w rynku [w proc.] PKN Orlen 1838 23,3 BP 576 7,3 Lotos 500 6,3 Shell 422 5,3 CircleK 353 4,5 AMIC 114 1,4 Total 37 0,5 Źródło: Bankier.pl na podstawie POPiHN i informacji koncernów (stan na koniec 2019 r.)

Jeśli wziąć pod uwagę długość sieci dróg publicznych w Polsce szacowaną na ok. 420 tys. km, pod koniec 2019 r. na stację benzynową można było zjechać średnio co 53 km.

Co czwarta stacja to Orlen

Krajowe koncerny pod koniec roku kontrolowały blisko jedną trzecią stacji paliw działających w Polsce. Najwięcej – 1838 stacji (o 51 więcej niż pod koniec 2018 r.), posiadał PKN Orlen. Wśród nich było 40 placówek działających pod szyldem Bliska, który jest systematycznie wycofywany z tynku.

Drugą siecią pod względem liczby stacji benzynowych było BP, obchodzące zresztą w ostatnich dnia 25-lecie działalności w Polsce. Brytyjska sieć dysponuje 576 stacjami. Granicę 500 placówek po pod koniec 2019 r. przekroczył z kolei Lotos. Blisko 40 proc. należących do niego stacji działało jednak w ramach marki Optima.

W porównaniu z 2018 r. o 13 zmniejszyła się z kolei liczba stacji benzynowych należących do brytyjsko-holenderskiego Shella. 31 grudnia 2019 r. sieć oferowała paliwo w 409 miejscach w Polsce.

Od kilku lat niemal nie zmienia się liczba stacji benzynowych należących do zagranicznych koncernów: CircleK (dawniej Statoil) i Amic (dawniej Lukoil). Pod koniec 2019 r. miały one w posiadaniu odpowiednio 353 i 114 placówek.

Poniżej stu stacji mają jeszcze: Total (37), AS 24 (32) i IDS (14). Łącznie w rękach koncernów zagranicznych są 1524 stacje, czyli co piąta.

Stacje benzynowe przy marketach

Polacy mogą tankować także przy marketach. Do sieci handlowych pod koniec września 2019 r. należało 196 stacji benzynowych. Najwięcej spośród nich stoi przy marketach Intermarche (68), Carrefour oferuje dystrybutory z paliwem przy 43 placówkach, Auchan przy 25.

Stacje benzynowe przy marketach Sieć Liczba Stacji Intermarche 68 Carrefour 43 Tesco 29 Auchan 25 E.Leclerc 20 Makro 5 Pozostałe 6 Źródło: POPiHN (stan na 30.09.2019)

Stacje benzynowe niezależne

W porównaniu z 2018 r. nieznacznie zmniejszył się udział w rynku stacji będących w posiadaniu operatorów. Pod koniec 2019 r. wynosił on 48,3 proc. Najwięcej stacji w tym segmencie miał właściciel marki Moya - Anwim (223). Popularnych, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, stacji z logo Pieprzyk było 83, a 82 placówkami dysponował Slovnaft Partner.

Marcin Kaźmierczak