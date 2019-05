Polacy pokochali hamburgery

Polacy wybierają je wolą je trzy razy częściej niż Polki. Największą miłością darzą je mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Z kolei najwięcej zapłacą zamawiający z regionu opolskiego. O czym mowa? O hamburgerze, który na stale trafił do menu nad Wisłą.

Obok pizzy hamburgery to najczęściej zamawiana potrawa online - wynika ze statystyk platformy PizzaPortal.pl. Jak widać, kuchnia amerykańska przypadła do gustu Polakom. W kwietniu tego roku burgery stanowiły 11,63 proc. wszystkich zamówień (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 4,9 proc.). Najchętniej w 2018 roku wybierali je mężczyźni, którzy stanowią aż 73,56 proc. wszystkich zamawiających.

Według „Klikasz i jesz. Raport PizzaPortal.pl o rynku dostaw jedzenia w Polsce w 2018 r.” zamawiający najchętniej wybierają burgery z wołowiną (66 proc. zamówień) i kurczakiem (30 proc.).

Ulubionym burgerem Polaków jest Cheese Burger i wybiera go 10,12 proc. decydujących się na "bułkę z kotletem". Największą popularnością cieszy się wśród zamawiających w województwach: opolskim (13,64 proc.), świętokrzyskim (12,94 proc.) i mazowieckim (11,78 proc.).

Na drugim miejscu znalazł się Bacon & Cheese Burger, na którego decyduje się 3,3% zamawiających. Ten wariant wybiera aż 10,3 proc. hamburgerożerców z województwa wielkopolskiego.

Wege nie dla nas?

Najwyraźniej nasze słowiańskie żołądki nie przepadają za wegetariańskimi wersjami hamburgerów. W 2018 roku stanowiły 4 proc. zamówień na platformie. Na bezmięsne wersje decyduje się najwięcej osób z województwa mazowieckiego (0,17 proc.).

Wśród sosów najpopularniejsze są: majonez, ketchup i sos bbq. Co ciekawe wśród najczęściej wybieranych dodatków do tego typu dań dominują sałatka (30 proc.) i frytki (24 proc.).

Gdzie po najdroższego hamburgera?

Warto zaznaczyć, że to średnie ceny dla danych województw i mogą się różnić w poszczególnych restauracjach. Najwięcej, bo aż 23,7 zł zapłacimy za amerykańską bułkę na Opolszczyźnie. Na drugim miejscu znajduje się województwo małopolskie z ceną 21,8 zł, a na trzecim - lubuskie z 21,1 zł.

Najmniej hamburger będzie nas kosztował w województwie świętokrzyskim (11,1 zł), zachodniopomorskim (12,2 zł) i kujawsko - pomorskim (13,6 zł).

Oczywiście ceny w turystycznych resortach i to w szczycie sezonu mogą się znacznie różnić od tych znanych tylko miejskim koneserom fastfoodów.

Co każdy fan burgerów wiedzieć powinien?

Jak się okazuje, bułka z kotletem ma dość długą historię. Jej pierwsze wersje miały być już serwowane w połowie XIX wieku. W Niemczech kotlet z pieczeniu po hambursku był wkładany między dwie kromki pieczywa. Pewnie ma to związek z portowym charakterem miasta, gdzie wypływający w długie rejsy marynarze na szybko chcieli jeszcze coś przekąsić. Dziś hamburger wszedł na stałe do menu na całym świecie.

aw/PizzaPortal.pl