Poczta Polska dostała maseczki od najbogatszego Chińczyka

Spółka Alibaba oraz fundacja jej założyciela Jacka Ma przekazały Poczcie Polskiej 48 000 maseczek ochronnych.

O geście chińskiego miliardera dowiadujemy się z listu z podziękowaniami, który prezes Poczty Polskiej Radosław Sypniewski wysłał do ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Chińska @AlibabaGroup ofiarowała @PocztaPolska 48 tys. masek ochronnych. Radością napawa mnie to, że chiński przedsiębiorca @JackMa robi wszystko co w jego mocy, by pomóc Polakom w walce z #COVID19 #OneWorldOneFight pic.twitter.com/Aec1KoAz9Q — Liu Guangyuan (@AmbLiuGuangYuan) April 1, 2020

- W imieniu Poczty Polskiej oraz swoim własnym pragnę złożyć na ręce Pana Ambasadora serdeczne podziękowania dla Fundacji Alibaby, która we współpracy z Fundacją Jack Ma podarowała blisko 50 000 maseczek ochronnych. Powyższy gest ze strony Chin to bardzo istotny wyraz solidarności w ten szczególny czas światowej pandemii. Jednocześnie odczytujemy go jako wyraz wsparcia i życzliwości, jakich doświadczamy zarówno my pocztowcy, jak i wszyscy obywatele RP – napisał prezes Poczty.

W ubiegłym tygodniu pracownicy Poczty Polskiej zgłosili postulat dotyczący zwiększenia ochrony osobistej. „Koronawirusowe” zmiany widać już we wszystkich placówkach polskiej poczty.

Jack Ma jest najbogatszym Chińczykiem – jego majątek Bloomberg wycenia na 43,8 mld dolarów. Drugie miejsce zajmuje Tony Ma (zbieżność nazwisk przypadkowa), z 39 mld dolarów. Rynkowe zawirowania spowodowane koronawirusem sprawiły, że Jack Ma jest również najbogatszym człowiekiem w Azji - wcześniej to miano należało do Hindusa Mukesha Ambaniego.

MZ