CD Projekt Giełdową Spółką Roku 2017

CD Projekt ustrzelił hat-tricka i po raz trzeci z rzędu zgarnął tytuł Giełdowej Spółki Roku. Choć od premiery „Wiedźmina 3” minęły już blisko trzy lata, a „Cyberpunk 2077” to wciąż melodia przyszłości, spółka pozostaje na topie.

2017 rok był kolejnym po 2016 i 2015, który spółka zakończyła wyraźnym wzrostem wartości. W ciągu dwunastu miesięcy pomiędzy końcem grudnia 2016 a końcem grudnia 2017 r. giełdowa wartość CD Projektu wzrosła o 88,5 proc. W efekcie kapitalizacja spółki po raz pierwszy w historii przekroczyła 10 mld zł. Po drodze producent „Wiedźmina” wypłacił też pierwszą w historii dywidendę, a na konta akcjonariuszy trafiło 101 mln zł.

Jeszcze lepiej CD Projekt wygląda, gdy spojrzymy na niego z perspektywy 2015 roku. Na jego początku wartość spółki sięgała 1,6 mld zł, później jednak systematycznie rosła. To właśnie w 2015 roku CD Projekt zgarnął pierwszą statuetkę Giełdowej Spółki Roku. Była to nagroda przede wszystkim za sukces „Wiedźmina 3”, który pojawił się w sklepach w maju tamtego roku i pozwolił spółce wypracować rekordowe wyniki. W 2016 roku CD Projekt ponownie był najlepszy. Tym razem na liście sukcesów spółki znalazł się kolejny udany dodatek do „Wiedźmina 3” („Krew i Wino”), a wyobraźnię rozbudzał ogłoszony w czerwcu tamtego roku „Gwint”.

2017 rok na tym tle może wydać się ubogi. Światła dziennego nie ujrzała żadna duża produkcja. Za najważniejsze wydarzenia należy uznać przejście do otwartej bety „Gwinta” i ogłoszoną na Gamescomie kampanię dla jednego gracza w tej produkcji. Na pierwszy rzut oka – niewiele, akcjonariusze CD Projektu żyli jednak nie tylko „Gwintem”.

Po pierwsze wciąż dobrze sprzedaje się „Wiedźmin”. W całym 2017 roku spółka zarobiła na czysto 200 mln zł przy przychodach sięgających 463 mln zł. Świetny wynik, jak na rok bez premier. Po drugie - i dla kursu CD Projektu chyba jeszcze ważniejsze – akcent przesunął się na „Cyberpunka 2077”. Odbyło się to wprawdzie trochę wbrew spółce – ta cały czas komunikowała, że rok 2017 jest rokiem „Gwinta” – jednak pod koniec roku to właśnie słowo „Cyberpunk” budziło największe emocje wśród akcjonariuszy spółki.

Było to widoczne szczególnie dobrze w listopadzie, gdy na rynek dotarły plotki dotyczące możliwych opóźnień związanych z projektem. Giełdowe notowania spółki zaczęły gwałtownie spadać i CD Projekt zaliczył 25-proc. korektę. Mimo grudniowego odbicia tamtych strat odrobić się nie udało, a poziomy z początku listopada wciąż widnieją w statystykach jako historyczne maksima spółki. Sam kryzys został jednak zażegnany. Dziś bowiem nie mówi się o opóźnieniach „Cyberpunka”, a o tym, czy na czerwcowych targach E3 CD Projekt pokaże demo gry. Temat problemów z pracownikami zastąpiły awanse spółki w giełdowej hierarchii. Najpierw do indeksu MSCI Poland, a później – już w 2018 roku - do WIG20.

Takie przeniesienie akcentów z jednej strony pozwoliło na podtrzymanie hossy, z drugiej tworzy pewne niebezpieczeństwo. O „Cyberpunku” nadal wiemy niewiele. Gra została ogłoszona jeszcze w 2012 roku, jednak przez lata projekt rozwijany był po cichu. Wiemy, że ma to być RPG z ogromnym światem, które przedstawiać będzie jeden z możliwych kierunków, w którym zmierza ludzkość: przyszłość brutalną i zdominowaną przez technologię. - Mam nadzieję, że jesteśmy na tyle mądrzy, by uniknąć takiego scenariusza – tak do owego zarysu przyszłości odnosił się Mike Pondsmith, na którego wizji bazuje gra.

Gra ma być dla CD Projektu kolejnym krokiem w przód, wciąż jednak nie wiemy nic poza ogólnikami. Nadal nie jest również znany choćby rok premiery. Przedstawiciele CD Projektu podkreślają, że kampania marketingowa będzie krótka, to jednak w żaden sposób nie rozjaśnia kwestii momentu pojawienia się gry w sklepach. Choć CD Projekt nic konkretnego na ten rok jeszcze w kwestii „Cyberpunka” nie obiecał, temat robi się na tyle gorący, że kolejny rok bez konkretów o grze może rozczarować inwestorów. To wydaje się teraz największym ryzykiem związanym z akcjami CD Projektu.

W całej tej gorączce należy dostrzec zachowanie zarządu spółki. Umiejętnie wydaje się podsycać zainteresowanie grą, nie tworząc jednocześnie żadnych zobowiązań związanych z terminami. Dla inwestorów może to być irytujące, póki co jednak taka gra wystarcza, by podtrzymywać hossę na akcjach. Jeżeli „Cyberpunk” jest rozwijany zgodnie z założonym planem, to jest to dowód na dojrzałość zarządu spółki.

Podobnie zresztą jest rozgrywana również kwestia kontynuacji „Wiedźmina”. Zarząd z jednej strony mówi, że „Wiedźmina 4” nie będzie, z drugiej zaś nie zaprzecza, że nie powrócą do stworzonego w trylogii uniwersum. Znów brak konkretnych zobowiązań i jednoczesne podtrzymywanie zainteresowania i napięcia u inwestorów. CD Projekt wydaje się dochodzić do mistrzostwa także i na tym polu.

Giełdowa Spółka Roku Rok Zwycięzca 1999 Amica 2000 BRE Bank 2001 PGF 2002 Frantschach Świecie 2003 Grupa Kęty 2004 Inter Groclin Auto 2005 Bioton 2006 TVN 2007 TVN 2008 Amrest 2009 Asseco Poland 2010 Cyfrowy Polsat i Bogdanka 2011 LPP i GPW 2012 LPP 2013 Inter Cars 2014 Kruk 2015 CD Projekt 2016 CD Projekt 2017 CD Projekt Źródło: "Puls Biznesu"

Owa gra nie może jednak trwać w nieskończoność. Strategia spółki mówi o dwóch dużych produkcjach RPG, które mają powstać do 2021 roku. Pierwszą jest „Cyberpunk”, o drugiej póki co nie wiadomo nic. Cztery lata to z jednej strony dużo („Cyberpunk” wcale nie musi ujrzeć światła dziennego za rok lub dwa), z drugiej strony mało (to jednak dwie duże gry). Dla akcjonariuszy jest to jednak jedyny punkt, z perspektywy którego będą mogli ocenić dotychczasową słowność zapowiedzi zarządu.

Adam Torchała