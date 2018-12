Najpierw paragon, potem zapłata. Resort finansów szykuje rewolucję

Paragony mają trafiać do konsumentów przed zapłatą za towar czy usługę - proponuje Ministerstwo Finansów. Rząd chce w ten sposób zwalczać szarą strefę, szczególnie w gastronomii - pisze "Rzeczpospolita".

Projekt rozporządzenia zmieniający zasady fiskalne w Polsce trafił do sejmu 5 listopada 2018 roku, a wprowadzić go w życie rząd zamierza już od 1 stycznia. Polega on na obowiązku wystawiania paragonów za usługę, która nie miała jeszcze miejsca. W dodatku kasjerzy będą zobowiązani do składania oświadczeń, iż wiedzą, co grozi za nieewidencjonowanie przychodów w kasach fiskalnych. Zmiana zasad ma obowiązywać bez względu na formę płatności przez klienta i dotyczyć będzie wszystkich gałęzi gospodarczych związanych z usługami. Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu ostrzega na łamach dzisiejszej "Rzeczpospolitej", że pomysł rządu "przeczy założeniom Konstytucji biznesu".

Wszyscy eksperci, z którymi rozmawiała "Rzeczpospolita", są zgodni, że zmiana uderza w przedsiębiorców i niewątpliwie doprowadzi do chaosu w systemie rozliczeń podatkowych. Pomijając sam aspekt nienaturalnej kolejności elementów transakcji handlowych, pomysł startu już za kilkanaście dni zobowiąże sklepy do zmiany wszystkich systemów komputerowych powiązanych z obsługą transakcji sprzedaży do końca bieżącego roku. "Będzie chaos." - tak sprawę kwituje doradca podatkowy, Krzysztof J. Musiał.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że jest otwarte na dyskusję w tej sprawie i nie broni kategorycznie terminu wejścia ustawy w życie. Planowane zmiany rząd uzasadnia szykowaną ustawą o kasach online i to wygląd tej właśnie ustawy wpłynie przede wszystkim na ostateczną decyzję dotyczącą kwestii momentu wystawienia paragonu.

KS