Najlepsze konta firmowe – lipiec 2018 r. [Ranking Bankier.pl]

Siedem rachunków firmowych z bezwarunkowym 0 zł za ich prowadzenie oraz dwadzieścia kont, które gwarantują brak opłaty pod warunkiem spełnienia obostrzeń stawianych przez bank – to bilans oferty rachunków dla przedsiębiorców w trzecim kwartale br.

Bogata oferta rachunków firmowych dostępna na rynku może przysporzyć nieco problemów w wyborze najlepszego konta bankowego dla przedsiębiorców. I choć instytucje finansowe nie wprowadzają dość częstych zmian w tabeli opat i prowizji, to przedsiębiorca musi być przygotowany na ewentualne roszady w wachlarzu produktowym banków.

Początek trzeciego kwartału przyniósł nieco zmian w naszym kwartalnym rankingu najtańszych kont firmowych. W zestawieniu pojawiło się nowe konto – Konto Przekorzystne Biznes od Banku Pekao, jednocześnie z oferty zostały wycofane: Mój Pakiet Mobilny oraz Mój Pakiet Aktywny.

Redakcja Bankier.pl po raz kolejny przyjrzała się warunkom, na jakich można otworzyć bezpłatne konto firmowe, skierowane do jednoosobowych działalności gospodarczych. W tym celu porównaliśmy wysokość podstawowych opłat, tj.:

za prowadzenie rachunku,



za obsługę karty płatniczej,



za zwykły przelew internetowy zewnętrzny.

W rankingu znalazły się wszystkie konta, w których przedsiębiorca może osiągnąć 0 zł za każdą z wymienionych usług. Oznacza to zatem, że podstawowa opłata wynosi 0 zł lub bank umożliwia jej uniknięcie pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

W którym banku najtańsze konto firmowe?

Najlepszą ofertę dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z sektora MŚP posiada Nest Bank – BIZnest Konto. Właścicielom biznesów oferuje bezwarunkowo 0 zł za prowadzenie rachunku, brak opłaty za użytkowanie karty płatniczej oraz darmowe nielimitowane przelewy internetowe (wewnętrzne i zewnętrzne). Jest to jedyne konto na rynku, gdzie przedsiębiorca nie jest zobowiązany do spełnienia określonych warunków w celu uniknięcia podstawowych opłat w każdej z trzech kategorii branych pod uwagę.

Na kolejnym miejscu uplasowało się Plus Konto Biznes od Volkswagen Banku, który oferuje klientom firmowym prowadzenie rachunku za bezwarunkowe 0 zł, brak opłaty za użytkowanie karty płatniczej oraz pakiet 250 sztuk darmowych przelewów.

Natomiast podium zamyka Konto Firma to Ja od Idea Banku. Tu również przedsiębiorca może skorzystać z darmowego prowadzenia rachunku oraz bezpłatnych nielimitowanych przelewów. Jednak za użytkowanie karty płatniczej zapłaci 4,99 zł/mies., jeśli nie wykona transakcji bezgotówkowych na sumę min. 400 zł lub nie dokona wparty kwoty 1000 zł we wpłatomatach banku.

Ranking kont firmowych Bankier.pl – lipiec 2018 r. Lp. Bank Rachunek Opłata za prowadzenie Opłata mies. za kartę płatniczą (1) Opłata za przelew zwykły internetowy zewnętrzny 1 Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 0 zł 2 Volkswagen Bank Plus Konto Biznes 0 zł 0 zł (2) 0*-0,30 zł

*0 zł za 250 pierwszych przelewów 3 Idea Bank Konto Firma to Ja 0 zł 0*-4,99 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 400 zł lub wpłacie kwoty 1000 zł we wpłatomatach 0 zł 4 Deutsche Bank dbNET Biznes 0 zł 0*-5 zł

*0 zł przy wykonaniu jednej transakcji 0 zł 5 BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł 0*-5 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 400zł 0*-1,5 zł

*0 zł za 5 pierwszych przelewów 6 Envelo Bank EnveloKonto Firmowe 0 zł 0*-7 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 300zł 0 zł 7 Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 0*-8 zł

*0 zł przy dokonaniu min. 4 transakcji 0 zł 8 mBank mBiznes Standard (3) 0*-9 zł

* 0 zł przy wykonaniu przelewu do ZUS na kwotę min. 250 zł



0*-5 zł

* 0 zł przez 24 mies. od zawarcia umowy rachunku, po tym okresie 0 zł przy sumie transakcji min. 500 zł 0*-1,5 zł *0 zł przez 24 mies. od zawarcia umowy rachunku 9 ING Bank Śląski Konto Direct dla Firm 0*-9 zł

* 0 zł dla aktywnych:

- w miesiącu wykonasz przelew do ZUS lub

- w miesiącu zrobisz przelew do US lub

- miesięcznie wpłynie min. 2000 zł (nie dot. przelewów między rachunkami własnymi firmy) 0*-7 zł

* 0 zł przy sumie transakcji min. 300 zł 0*-0,9 zł

*0 zł dla aktywnych Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes 0*-9 zł * 0 zł przy jednorazowym wpływie na rachunek w wysokości 2000 zł lub wykonaniu min. 1 przelewu do ZUS/US lub na rachunku zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala płatniczego (wydanego przez bank) lub na rachunku zostanie wykonana min. 1 transakcja wymiany walut lub z rachunku zostanie wykonana mn. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing, przez 12mies. dla firm prowadzących działalność krócej niż rok 0*-7 zł *0 z przy sumie transakcji poniżej 300 zł 0*-1,5 zł *0 zł za 15 pierwszych przelewów 10 Idea Bank Konto Branżowe 0*-9,99 zł

*0 zł przy sumie transakcji bezgotówkowych kartą min. 400 zł 0*-4,99 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 400 zł lub wpłacie kwoty 1000 zł we wpłatomatach 0 zł 11 Credit Agricole Solista Biznes 0*-10 zł

*0 zł przez 3 mies. dla wszystkich; przy utrzymaniu średniomiesięcznego salda min. 3000 zł 0*-5 zł

*0 zł przez 3 mies. oraz przy sumie transakcji min. 300 zł 0*-2 zł

*0 zł za 5 pierwszych przelewów 12 Toyota Bank Rachunek Firmowy 0*-15 zł

*0 zł przy utrzymaniu średniomiesięcznego salda min. 25 000 zł 0 zł (4) 0*-1 zł

*0 zł za 1000 pierwszych przelewów 13 BGŻ BNP Paribas Pakiet Biznes Lider Ekstra 0*-15 zł

*0 zł przez 12 mies. dla firm prowadzących działalność krócej niż pół roku lub przy utrzymaniu średniomiesięcznego salda min. 3000 zł 0*-7 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 500 zł 0 zł 14 Bank Millennium Konto Mój Biznes 0*-15 zł *0 zł przez 12 mies. dla firm prowadzących działalność krócej niż pół roku lub przy utrzymaniu średniomiesięcznego salda min. 1000 zł lub przy wykonaniu raz w miesiącu przelewu do ZUS 0*-7 zł *0 zł przy sumie transakcji min. 300 zł 0*-1 zł *0 zł za 20 pierwszych przelewów 15 Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto dla Biznesu 0*-15 zł *0 zł pod warunkiem, że w poprzednim miesiącu wypływ na rachunek wyniósł min. 2000 zł 0*-5 zł

* 0 zł przy wpływach miesięcznych min. 100 000 zł / 2,5 zł przy wpływach miesięcznych w przedziale 20 000 - 100 000 zł/ 5 zł przy wpływach miesięcznych poniżej 100 000 zł 0*-1,5 zł

* 0 zł za 20 pierwszych przelewów przy wpływach miesięcznych poniżej 20 000 zł/ 0,9 zł za 40 pierwszych przelewów przy wpływach miesięcznych w przedziale 20 000- 100 000 zł/ 0 zł bez limitu przy wpływach miesięcznych powyżej 100 000 zł 16 Getin Bank Konto na Start Moja Firma 0*-19 zł

*0 zł przez 6 mies. dla firm prowadzących działalność krócej niż rok 0*-5 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 300 zł 0*-1 zł

*0 zł za 3 pierwsze przelewy 17 Plus Bank Rachunek Biznes Pakiet Mikro Biznes 0*-20 zł

*0 zł przez 3 mies. dla wszystkich lub przy wykonaniu raz w miesiącu przelewu do ZUS oraz przy wpływach miesięcznych min. 2500 zł i wykonaniu transakcji bezgotówkowych kartą na min. 500 zł 0*-3 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 500 zł 0*-8 zł

*0 zł za 6 pierwszych przelewów 18 Credit Agricole Sonata Biznes 0*-20 zł *0 zł przez 3 mies. / 10 zł przy utrzymaniu średniomiesięcznego salda min. 5000 zł 0*-5 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 300 zł 0*-1 zł

*0 zł za 20 pierwszych przelewów 19 PKO BP PKO Konto Firmowe 0*-25 zł

*0 zł pod warunkiem wykonania raz w miesiącu przelewu do ZUS i płatność kartą na min. 500 zł oraz dla nowych firm przez 6 mies. 0 zł (5) 0*-1 zł

*0 zł za 30 pierwszych przelewów 20 mBank mBiznes Start 0*-25 zł

*0 zł przez 12 mies. (po 12 mies. przekształca się w mBiznes Konto Komfort) 0*-5 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 200 zł 0*-1,5 zł

*0 zł za pierwsze 5 przelewów pod warunkiem dokonania 1 przelewu do ZUS 21 BZ WBK Konto Firmowe Godne Polecenia 0*-25 zł *0 zł przy wykonaniu raz w miesiącu przelewu do ZUS na min. 200 zł 0*-7 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 400 zł 0*-1 zł

*0 zł za 15 pierwszych przelewów 22 Credit Agricole Symfonia Biznes 0*-30 zł

*0 zł przez 3 mies. / 15 zł przy utrzymaniu średniomiesięcznego salda min. 10000 zł 0*-5 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 300 zł 0*-1 zł

*0 zł za 100 pierwszych przelewów 23 BOŚ Bank Konto EkoStarter 0*-40 zł

*0 zł przez 18 mies. dla firm prowadzonych krócej niż 12 mies.

(po 18 mies. przekształcane w Konto Elastyczne Optymalne) 0*-5 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 400 zł 0 zł 24 mBank Ja -Profesjonalista Intensive 0*- 49,50 zł

*0 zł przy wykonaniu raz w miesiącu przelewu do ZUS

oraz transakcji bezgotówkowych na min. 2000 zł lub posiadania sumy aktywów w wysokości 200 000 zł 0*-5 zł

*0 zł przy sumie transakcji min. 500 zł 0*-1,5 zł

*0 zł za pierwsze 20 przelewów 25 mBank mBiznes Konto Premium 0*-50 zł

*0 zł pod warunkiem korzystania z kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją BGK PLS COSME 0 zł 0*-1,5 zł

*0 zł za 50 pierwszych przelewów 26 Citi Handlowy Pakiet Citigold oferta dla biznesu 0*-100 zł

*0 zł przy utrzymaniu średniomiesięcznego salda min. 100 000 zł lub przy posiadaniu limitu min. 100 000 zł 0 zł 0*-1,5 zł

*0 zł za 60 pierwszych przelewów (1) dotyczy najtańszej opcji karty płatniczej;

(2) opłata za wznowienie karty wynosi 50 zł; (3) dotyczy promocji "Konto firmowe i 100 zł zwrotu" aktualnej do 31.07.2018 r.; (4) opłata za wznowienie karty wynosi 40 zł; (5) opłata za wznowienie karty wynosi 30 zł; Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 02.07.2018 r.

W zestawieniu znalazło się siedem rachunków firmowych, w ramach których przedsiębiorca nie jest zobowiązany do spełnienia jakichkolwiek obostrzeń w celu posiadania konta za 0 zł. Inna sytuacja jest jednak w kwestii pozostałych usług – użytkowanie karty płatniczej czy przelewy internetowe. Tu banki najczęściej wymagają dokonania transakcji na określoną kwotę w celu obniżenia opłaty do 0 zł, natomiast jeśli chodzi o przelewy, przedsiębiorca może przeważnie liczyć na darmowe pakiety.

Większość banków jednak praktykuje proponowanie oferty w dwóch wariantach – podstawowym oraz korzystniejszym cenowo, lecz pod warunkiem spełnienia określonych obostrzeń. Oznacza to, że przedsiębiorca może liczyć na obniżenie bądź zwolnienie z opłaty, jeśli wykona określoną aktywność, m.in. utrzyma średniomiesięczne saldo na koncie, wykona transakcje bezgotówkowe na określoną sumę czy rozliczy się z ZUS bądź US za pośrednictwem konta.

I tak przykładowo mBank w przypadku rachunku mBiznes Standard wymaga do przedsiębiorców wykonania przelewu do ZUS na min. 250 zł miesięcznie, aby koszt prowadzenia konta obniżyć z 9 zł do 0 zł. ING Bank Śląski od posiadaczy Konta Direct dla Firm wymaga określonej aktywności, która warunkuje bezpłatne jego prowadzenie, tj. wykonanie raz w miesiącu przelewu do ZUS lub US bądź zapewnienie miesięcznego wpływu na konto w wysokości 2000 zł.

Natomiast przedsiębiorcy rozważający założenie nowego konta w Banku Pekao – Konto Przekorzystne Biznes – są zobowiązani do wykonania co najmniej jednej operacji z wymienionych, wówczas koszt prowadzenia konta zostanie obniżony z 9 zł do 0 zł: zapewnienie jednorazowego wpływu na rachunek w wysokości 2000 zł, wykonanie min. 1 przelewu do ZUS/US, rozliczenie min. 1 transakcji z terminala płatniczego (wydanego przez bank), wykonanie min. 1 transakcji wymiany walut, dokonanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing. Dodatkowo, firmy prowadzące działalność krócej niż rok, są zwolnione z opłaty przez okres 12 miesięcy.

Gotówka czy transakcje w bankowości internetowej?

Oczywiście opłata za prowadzenie rachunku czy użytkowanie karty to podstawowe koszty, do których przedsiębiorca przeważnie musi doliczyć inne związane z usługami, które są niezbędne przy codziennym prowadzeniu firmy.

Dla przedsiębiorcy istotne są opłaty związane z rozliczeniami, w zależności od tego, czy odbywają się bezgotówkowo – wówczas koszt przelewów internatowych, czy gotówkowo – opłaty związane z wpłatami i wypłatami w kasie banku oraz korzystanie z bankomatów. Jednak analizując taryfy opłat i prowizji, widać tendencję banków do zachęcania klientów firmowych do korzystania z bankowości internetowej. W tym celu udostępniają bezpłatne nielimitowane przelewy bądź ich pakiet, a z drugiej strony podnoszą koszt obsługi kasowej.

I tak przedsiębiorca, któremu zależy na bezpłatnych przelewach, może skorzystać z oferty Nest Banku, Idea Banku, Deutsche Banku, Alior Banku, EnveloBanku, ING Banku Śląskiego (pod warunkiem bycia „aktywnym”), BOŚ czy BGŻ BNP Paribas. Dodatkowo Volkswagen Bank oferuje szeroki pakiet przelewów liczący 250 sztuk, Toyota Bank – 1000 sztuk czy Credit Agricole – 100 sztuk (w ramach Konta Symfonia Biznes). Jeśli natomiast chodzi o wpłaty i wypłaty gotówkowe, żadna z instytucji nie oferuje bezpłatnych, nielimitowanych wypłat, natomiast wyłącznie w trzech bankach przedsiębiorcy mogą skorzystać z darmowych wpłat gotówkowych, tj. Banku BGŻ BNP Paribas, EnveloBanku oraz Idea Banku.

Lepsza sytuacja jest w kwestii darmowych bankomatów. Dostęp do bezpłatnych wypłaty ze wszystkich bankomatów na terenie całego kraju oferuje pięć instytucji, tj. Citi Handlowy, Deutsche Bank, Idea Bank, Nest Bank oraz EnveloBank.

Opłaty za transakcje gotówkowe Bank Rachunek Opłata za wypłatę z bankomatu * Opłata za wypłatę w kasie banku Opłata za wpłatę w kasie banku Alior Bank iKonto Biznes 0 zł - bankomaty zlokalizowane w oddziałach Alior Banku oraz 5 pierwszych wypłat z sieci bankomatów obcych 2 zł - szósta i kolejna wypłata z sieci bankomatów obcych 0,50% min. 10 zł 0,50% min. 10 zł Bank BGŻ BNP Paribas Pakiet Biznes Lider Ekstra 0 zł - bankomaty zlokalizowane w oddziałach BGŻ BNP 3% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,30% min. 7 zł 0 zł Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes 0 zł - bankomaty Pekao 0 zł - dwie pierwsze wypały w miesiącu z bankomatów obcych 2% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,5 % min.5 zł 0,30% min. 5 zł BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł - bankomaty BOŚ Banku oraz Euronet 0,3% min. 5zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0 zł* - 0,30% min. 6 zł *0 zł pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł* - 0,30% min. 6 zł *0 zł pierwsza wpłata w miesiącu Konto EkoStarter 0 zł - bankomaty BOŚ Banku oraz Euronet 0,3% min. 5zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,30% min. 6 zł 0,30% min. 6 zł BZ WBK Konto Firmowe Godne Polecenia 0 zł - bankomaty sieci BZWBK24 3,5% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,65 % min. 10 zł 0,65 % min. 10 zł Citi Handlowy Pakiet Citigold oferta dla biznesu 0 zł - bankomaty na terenie całego kraju 0,40% min. 6 zł 0,40% min. 6 zł Credit Agricole Solista Biznes 0 zł - bankomaty zlokalizowane w oddziałach Credit Agricole oraz sieć bankomatów BZ WBK 3% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,50% min. 5 zł 0,35% min. 4 zł Sonata Biznes 0 zł - bankomaty zlokalizowane w oddziałach Credit Agricole oraz sieci bankomatów BZ WBK 3% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,50% min. 5 zł 0 zł* - 0,35% min. 4 zł *0 zł pierwsze 3 wpłaty w miesiącu Symfonia Biznes 0 zł - bankomaty zlokalizowane w oddziałach Credit Agricole oraz sieć bankomatów BZ WBK 3% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,50% min. 5 zł 0 zł* - 0,35% min. 4 zł *0 zł pierwsze 5 wpłat w miesiącu Deutsche Bank dbNET Biznes 0 zł - bankomaty na terenie całego kraju 0 zł* - 0,4% min. 6 zł *5 pierwszych wypłat 0 zł* - 0,4% min. 6 zł *5 pierwszych wpłat Envelo Bank EnveloKonto Firmowe 0 zł - bankomaty na terenie całego kraju (do 31.12.2018 r., po tym terminie 2 zł) 7 zł 0 zł Getin Bank Konto na Start Moja Firma 0 zł - bankomaty sieci 24/Euronet, BZ WBK, eCard oraz Planet Cash 2% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,30% min. 6 zł 0,50% min. 6 zł Idea Bank Konto Firma to Ja 0 zł - bankomaty na terenie całego kraju 0,30% min. 5 zł 0 zł Konto Branżowe 0 zł - bankomaty na terenie całego kraju 0,30% min. 5 zł 0 zł ING Bank Śląski Konto Direct dla Firm 0 zł - bankomaty sieci Banku ING, Planet Cash oraz pierwsza wypłata z bankomatów sieci obcej 2,5 zł - druga i kolejna wypłata z sieci bankomatów obcych 0,50% i 10 zł 0,50% i 10 zł mBank Ja -Profesjonalista Intensive 0*-1,3 zł - bankomaty sieci Euronet, Planet Cash, BZ WBK *0 zł przy wypłatach w wysokości co najmniej 100 zł 3% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,50% min. 9 zł 0 zł* - 0,50% min. 9 zł *0 zł przy wpłatach do 100 000 zł mBiznes Start / mBiznes Konto Premium / mBiznes Standard 0*- 1,3 zł - bankomaty sieci Euronet, Planet Cash, BZ WBK *0 zł przy wypłatach w wysokości co najmniej 100 zł 3% min. 5 zł - wypłata z bankomatów obcych 0,50% min. 9 zł 0,50% min. 9 zł Bank Millennium Konto Mój Biznes 0 zł - bankomaty sieci własnej 1 zł – bankomaty sieci BZ WBK i Cash4you 3% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł Nest Bank BIZnest Konto 0 zł - bankomaty na terenie całego kraju 0,15% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł PKO BP PKO Konto Firmowe 0 zł - bankomaty sieci Banku PKO BP 1 zł - bankomaty sieci Euronet 3,5% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,50% min. 10 zł 10 zł* - 0,5% * 10 zł dla wpłat poniżej 2000 zł Plus Bank Rachunek Biznes Pakiet Mikro Biznes 1 zł - bankomaty sieci Euronet 3% min. 4 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,15 % min. 5 zł 0,50% min. 9 zł Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto dla Biznesu 0 zł - bankomaty zlokalizowanych w oddziałach Raiffeisen Bank oraz bankomatach sieci Euronet 1,5% min. 5 zł - wypłata z sieci bankomatów obcych 0,35% min. 10 zł przy wpływach mies. na rachunek do 100 000 zł / 0 zł za pierwsze 2 wypłaty przy wpływach powyżej 100 000 zł 0,35% min. 10 zł przy wpływach mies. na rachunek do 100 000 zł / 0 zł za pierwsze 2 wpłaty przy wpływach powyżej 100 000 zł Toyota Bank Rachunek Firmowy 5 zł - bankomaty na terenie całego kraju 1% min. 10 zł 1% min. 10 zł Volkswagen Bank Polska Plus Konto Biznes 0*-1,5 zł - bankomaty w kraju *0 zł przy wypłacie powyżej 200 zł 10 zł – dla wpłat poniżej 40 000 zł 0,50% - dla wpłat powyżej 40 000 zł 10 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 02.07.2018r.

* wskazane opłaty dotyczą prezentowanych rachunków oraz najtańszej opcji karty płatniczej

Prowadzenie własnego biznesu nie jest zadaniem łatwym i jak widać, instytucje finansowe nie ułatwiają tego zadania. Przedsiębiorca na każdym kroku jest zobowiązany do spełnienia określonych warunków, jeśli chce stać się posiadaczem darmowego rachunku. Natomiast wybierając najlepsze konto, z racji dużej konkurencji, jest zmuszony kierować się indywidualnymi potrzebami. Podstawowe opłaty to nie wszystko. Dlatego na decyzji najczęściej zaważą koszty usług, z których firma korzysta najczęściej bądź głębiej ukryte opłaty.

Katarzyna Rostkowska