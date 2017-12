Nadchodzi FlixBus. Co zmieni się dla pasażerów?

- Polski Bus razem ze swoimi autokarami, ze swoją marką, dołącza do rodziny FlixBusa, czyli dwustu trzydziestu partnerów autokarowych, których mamy w całej Europie. Polski Bus stanie się jednym z nich, będzie jeździł pod brandem FlixBusa. Co oznacza między innymi zmianę barw autokarów. Dzisiaj zaczęliśmy rebranding części autokarów. Do połowy 2018 roku wszystkie będą zielone, z naszym logotypem - mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska.

Na zmianie mają skorzystać przede wszystkim pasażerowie. Dobra wiadomość dla tych podróżnych, którzy narzekali na zbyt małe przestrzenie między fotelami i brak miejsca na nogi.



- Po pierwsze zwiększy się komfort. Dlatego, że ze wszystkich autokarów Polskiego Busa będziemy wymontowywać fotele, po to żeby zwiększyć odstęp między fotelami, będzie więcej miejsca na nogi dla pasażerów. Po drugie internet, który w tej chwili na międzynarodowych połączeniach Polskiego Busa jest tylko na terenie kraju - będzie dostępny w całej Europie. Mamy też karty roamingowe, można więc spokojnie korzystać z sieci też poza granicami kraju.Zdaniem Michała Lemana największą korzyścią i ułatwieniem dla pasażerów będzie dostęp do siatki połączeń FlixBusa w ramach jednego biletu, w jednym serwisie.Michała Lemana pytamy również o:- nowe trasy na jakich chce działać FlixBus,- potencjał połączeń z Warszawy do Gdańska i Wrocławia po tym, jak z połączeń między tymi miastami wycofał się Ryanair.