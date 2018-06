Mistrzostwa świata wesprą rubla

Związane z mistrzostwami świata w piłce nożnej popyt na rubla oraz wsparcie dla rosyjskiej gospodarki pomogą walucie znad Wołgi w trudniejszym dla niej okresie, zapowiada Bank of America (BofA).

Trzeci kwartał to tradycyjnie słabszy okres dla rosyjskiego rachunku obrotów bieżących, a to za sprawą niższych wpływów z eksportu surowców energetycznych. To zjawisko wywiera sezonowo negatywny wpływ na notowania rubla. Jednak tym razem wpływ ten zostanie przynajmniej po części zrównoważony przez wsparcie, jakie rosyjskiej walucie da mundial, przewiduje BofA. Według obliczeń Władimira Osakowskiego, ekonomisty instytucji, mistrzostwa dodadzą do rosyjskiego PKB równowartość 1 proc. miesięcznego produktu, a miesięczne wydatki konsumpcyjne zwiększą się w czerwcu i lipcu o 4-5 mld USD.

Piłkarskim mistrzostwom tradycyjnie towarzyszy umocnienie walut krajów-gospodarzy. Według obliczeń banku Nordea waluty organizatorów pięciu ostatnich mundiali umacniały się w pierwszych dwóch tygodniach rozgrywek o około 2 proc. Prognozy BofA są nieco mniej korzystne od wcześniejszych szacunków banku centralnego w Moskwie, zgodnie z którymi mistrzostwa miałyby powiększyć roczny produkt o 0,1-0,2 proc. Szacowany przez BofA wzrost o równowartość 1 proc. miesięcznego produktu to odpowiednik wzrostu o mniej niż 0,1 proc. rocznego PKB. Wpływ mundialu na inflację będzie bardzo mały, dodaje Bank Rosji.

MWIE, Bloomberg