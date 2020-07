Mercator Medical ma umowy na łącznie ponad 264 mln zł

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Wartość kontraktów spółki zależnej Mercator Medical wzrosła o ponad 264 mln zł - podał Mercator w komunikacie prasowym.

Mercator Medical (Thailand) Ltd., produkcyjna spółka grupy Mercator Medical, zawarła kontrakt z Unispace Health Pty Ltd. o wartość ok. 169 mln zł. Jednocześnie podtrzymane zostały dostawy do Unispace Health Limited z siedzibą w Londynie, z tym że wartość umów z tym podmiotem została skorygowana w dół o około 10,5 mln zł, do 159,3 mln zł. Z kolei 3 mln zł to wartość kontraktów z Unispace of North America.

Znacznie większe dostawy do Ameryki Północnej grupa realizuje na bazie umów z Ammex Corp. Aktualizacja umów zawieranych od października zeszłego roku do 3 kwietnia br. oznacza dodatkowe około 44,4 mln zł sprzedaży, a umowy zawarte po tej dacie opiewają na 58,2 mln zł. Wartość omawianych umów ze spółkami Unispace i Ammex to około 552,5 mln zł. Realizacja tych umów zakończy się w przyszłym roku.

W reakcji na informacje ze spółki, akcje Mercatora drożeją na początku poniedziałkowej sesji o ponad 11 proc.

(PAP Biznes)

epo/ asa/