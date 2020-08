LOT poleci do USA "mimo zakazu"

Materiały dla mediów

– Polskie Linie Lotnicze LOT mogą i realizują wybrane rejsy z Polski do USA – informuje biuro prasowe LOT-u.

Polska przedłużyła zakaz wykonywania połączeń lotniczych do 25 sierpnia. Na liście krajów, do których nie są wykonywane przeloty, są 44 państwa, m.in. Stany Zjednoczone, Chiny oraz Rosja. Powodem ograniczenia w podróżach samolotami jest pandemia COVID-19. O tym, do jakich krajów nie polecimy z Polski, pisaliśmy w artykule "Zakaz lotów z Polski - nowe rozporządzenie".

LOT realizuje przeloty do USA

Jedna z naszych czytelniczek przesłała na adres alert@bankier.pl wiadomość dotyczącą przelotów Polskich Linii Lotniczych LOT, które pomimo zakazu ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów ciągle odbywają się do Stanów Zjednoczonych.

– Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, Polskie Linie Lotnicze LOT mogą i realizują wybrane rejsy z Polski do Stanów Zjednoczonych. Bilety są dostępne m.in. na stronie lot.com (...) zgodnie z obecnymi obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa, na teren USA mogą wjechać wyłącznie obywatele amerykańscy i stali rezydenci USA – czytamy odpowiedzi PLL LOT przesłanej redakcji Bankier.pl.

Bilety na połączenia realizowane do Stanów Zjednoczonych można kupić po zarejestrowaniu się w serwisie oraz po weryfikacji nabywcy, czy posiada prawo do przekroczenia granicy Polski.

– W świetle rozporządzenia Rady Ministrów LOT nie może realizować regularnych połączeń z USA do Polski. Wyjątek stanowią nieliczne specjalne rejsy, które LOT realizuje za zgodą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Loty te odbywają są zgodnie z procedurami sanitarnymi, m.in. z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego – informuje LOT w komunikacie.

Zmiana terminu lotu

Natomiast dla pasażerów, którzy chcą zmienić termin podróży, LOT przygotował procedurę Elastycznej Zmiany Rezerwacji. Skorzystać z niej mogą wszystkie osoby, które posiadają bilety kupione przed 31 października. Bezpłatna zmiana terminu podróży dostępna jest na wszystkie połączenia pod warunkiem zachowania tej samej trasy i klasy rezerwacyjnej. Bilety można przesunąć maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. - pod uwagę brana jest data powrotu. Pasażerowie mogą dokonać jednej bezpłatnej zmiany rezerwacji.

– Zmiany rezerwacji możesz dokonać poprzez LOT Contact Center, a także za pośrednictwem wiadomości na Facebooku (Messenger). Ze względu na zwiększoną liczbę telefonów, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt pasażerów, których lot wypada w najbliższych dniach. Pozostałe osoby zapraszamy do kontaktu w późniejszych terminach – czytamy na stronie LOT-u.