Konta firmowe: promocje – marzec 2018 r.

Banki od dłuższego czasu ścigają się w walce o klienta firmowego, proponując preferencyjne warunki kredytowania. Jednak kurczy się lista tych, które kuszą bonusami pieniężnymi w zamian za otwarcie konta bieżącego.

Po raz kolejny redakcja Bankier.pl prześledziła oferty banków pod kontem aktualnie obowiązujących promocji, w których przedsiębiorcy mogą zarobić na założeniu konta firmowego. Okazuje się, że liczba instytucji finansowych chętnych do rozdawania nagród pieniężnych kurczy się z miesiąca na miesiąc. Jeszcze rok temu właściciel biznesu mógł liczyć na bonusy oferowane przez szersze grono banków, w tym ING Banku Ślaskiego, Orange Finanse czy PKO BP. Na polu bitwy zostali obecnie tylko najbardziej wytrwali, natomiast na horyzoncie nowych banków nie widać.

Skupiliśmy się na opisaniu promocji, które umożliwiają zdobycie nagród pieniężnych, a dokładniej wybraliśmy te z najwyższymi stawkami. Ponadto odpowiadamy na pytania o to, kto może skorzystać z akcji oraz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać premię na nowo otwarty rachunek.

1500 zł dla aktywnych od Alior Banku

Ile można zarobić na promocji?

To kolejny miesiąc z rzędu, w którym Alior Bank podtrzymał promocję „1500 zł dla firm”. Przedsiębiorca może zarobić 1500 zł rocznie pod warunkiem dokonywania określonych transakcji. Przy czym premia jest wypłacana miesięcznie, maksymalnie po 125 zł.

Jakie są warunki promocji?

Promocja jest skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie posiadały przed przystąpieniem do promocji żadnego produktu dla przedsiębiorców i innych podmiotów w banku. Dodatkowo złożyły wniosek o iKonto Biznes za pośrednictwem strony internetowej banku, strony internetowej partnera bądź systemu bankowości internetowej.

Aby co miesiąc na nowo otwarte konto wpływała premia pieniężna, należy aktywnie korzystać z rachunku, co oznacza wykonywanie wskazanych przez bank transakcji, za które naliczana jest odpowiednia wysokość wypłacanego bonusu, m.in.:

przelew do ZUS-u wykonany na kwotę min. 250 zł (premia 25 zł),

przelew do US wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 25 zł),

transakcje kartą zrealizowane i rozliczone w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),

utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 2 500,01 zł do 10 000 zł – premia 5 zł; od 10 000,01 zł do 25 000 zł – premia 15 zł; od 25 000,01 zł do 50 000 zł – premia 30 zł; od 50 000,01 zł – premia 60 zł),

przelew natychmiastowy wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),

skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem banku (premia 15 zł).

Promocja obowiązuje do odwołania.

600 zł od Idea Banku w promocji „Premiowanie za bankowanie”

Ile można zarobić na promocji?

Bardzo zbliżoną promocję do powyżej opisanej posiada Idea Bank, a mianowicie „Premiowanie za bankowanie”. Przedsiębiorcy mogą zgarnąć do 600 zł rocznie, jeśli aktywnie korzystają z konta Firma To Ja. Należy jednak pamiętać, że bonus jest wypłacany co miesiąc w maksymalnej wysokości 50 zł.

Jakie są warunki promocji?

Z premii pieniężnej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy założą rachunek firmowy Firma To Ja, z którego co miesiąc będą wykonywać określone transakcje, mające wpływ na wysokość wypłacanego bonusu:

wpłata gotówki we wpłatomacie na kwotę min. 1000 zł (premia 20 zł),

przelew do ZUS-u lub US (premia 30 zł),

wystawienie i opłacenie faktury na Konto Firma To Ja poprzez bankowość elektroniczną (premia 20 zł za każdą poprawnie wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100 zł),

utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 5000 zł do 10 000 zł – premia 10 zł; od 10 000,01 zł do 15 000 zł – premia 20 zł; od 15 000,01 zł do 30 000 zł – premia 30 zł, powyżej 30 000,01 zł – premia 40 zł).

Naliczona premia zostanie wypłacona do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje bonus. Dodatkowo należy pamiętać, że akcja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Promocja obowiązuje od odwołania.

100 zł od mBanku za założenie konta firmowego

Ile można zarobić na promocji?

Za założenie rachunku mBiznes Standard oraz spełnienie warunków stawianych przez bank, przedsiębiorcy mogą zgarnąć jednorazową premię w wysokości 100 zł.

Jakie są warunki promocji?

Akcja jest skierowana do nowych klientów, którzy w okresie trwania promocji założą konto firmowe. W związku z tym są z niej wyłączeni przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek aktywny rachunek bieżący w mBanku dla danego numeru NIP na dzień 26 grudnia 2017 r.

Zgodnie z regulaminem promocji „Proste konto i 100 zł zwrotu” warunkiem wypłacenia przez bank bonusu pieniężnego jest:

otworzenie rachunku firmowego mBiznes konto Standard,

opłacenie składki ZUS na kwotę min. 250 zł z nowo otwartego rachunku firmowego w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy,

wykonanie płatności kartą debetową wydaną do rachunku.

Warto podkreślić, że posiadacz konta, który spełni warunki promocji, oprócz premii pieniężnej dodatkowo otrzyma zwolnienie z opłaty za jego prowadzenie przez 24 miesiące, nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych oraz nie poniesie kosztów za posiadanie karty płatniczej przez 2 lata.

Promocja od mBanku obowiązuje do 31.03.2018 r.

100 zł w prezencie od Nest Banku na dobry początek

Ile można zarobić na promocji?

Kolejnym bankiem, który oferuje przedsiębiorcom 100 zł premii za otwarcie konta firmowego, jest Nest Bank. Jednak, aby mieć szansę na zasilenie nowo otwartego rachunku w ramach powitalnej akcji, należy spełnić dodatkowe warunki stawiane przez bank.

Jakie są warunki promocji?

Przedsiębiorca oprócz posiadania lub założenia rachunku BIZnest Konto jest zobowiązany do:

wyrażenia zgody na kontakt z bankiem w celu marketingowym,

zwarcia umowy o terminal płatniczy z First Data z oferty banku w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, w którym została zawarta informacja o zainteresowaniu ofertą nabycia terminala,

zapewnienia wpływu na rachunek z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami.

Jednorazowa premia zostanie wypłacona w termie 30 dni kalendarzowych po upływie miesiąca, w którym został spełniony ostatni z warunków uprawniających do uczestnictwa w promocji.

Promocja obowiązuje do dowołania.

100 zł od Alior Banku w promocji „Tanie paliwo dla firm”

Ile można zarobić na promocji?

Przedsiębiorcy, którzy założą Rachunek Partner wraz z kartą MasterCard Debit Commercial, będą uprawnieni do otrzymania zwrotu w wysokości do 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na wskazanych przez bank stacjach paliw.

Jakie są warunki promocji?

Oferowana przez Alior Bank promocja jest skierowana do nowych klientów. Stanowi ona gwarancję stałości ceny paliwa, a mianowicie, jeśli uczestnik promocji zapłaci więcej niż 3,90 zł/l, bank dokona zwrotu różnicy. Przy czym może ona wynosić maksymalnie 100 zł miesięcznie. Oprócz konieczności założenia rachunku firmowego uczestnik promocji jest zobowiązany do:

zapłaty minimum raz w miesiącu kartą płatniczą wydaną do rachunku za paliwo na stacjach benzynowych w Polsce,

dokonania płatności kartą w dowolnym punkcie usługowo-handlowym na min. 500 zł w miesiącu,

wykonania przelewu z rachunku do ZUS/US.

Naliczona przez bank premia zostanie wypłacona w terminie do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Promocja obowiązuje do odwołania.

40 zł zwrotu za zakupy od Idea Banku

Ile można zarobić na promocji?

Kolejna promocja przygotowana przez Idea Bank upoważnia klientów firmowych posiadających „Konto branżowe” do uzyskania zwrotu w wysokości 10 proc. wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych we wskazanych przez bank punktach handlowo-usługowych przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta. Natomiast maksymalna wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto.

Jakie są warunki promocji?

W celu zasilenia rachunku dodatkowymi środkami przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:

złożyć wniosek o przystępnie do promocji,

zawrzeć umowę Konta Branżowego w okresie trwania promocji,

zawrzeć umowę o kartę płatniczą w okresie trwania promocji,

zawrzeć umowę o korzystanie z usług bankowości internetowej w okresie trwania promocji,

wykonać w danym miesiącu co najmniej jeden przelew do ZUS lub US oraz transakcji bezgotówkowej.

Promocja obowiązuje od odwołania.

Lista ofert dodatkowych proponowanych przez banki w ramach posiadanych rachunków firmowych jest bardzo długa. Przedsiębiorca może skorzystać z usług księgowych, prawniczych, zniżek przygotowanych w programach lojalnościowych, bezpłatnych przestrzeni biurowych czy preferencyjnych warunków na terminale płatnicze. Niestety z miesiąca na miesiąc ubywa banków, które są gotowe dopłacić do założenia rachunku firmowego, a te, które w swojej ofercie posiadają tego typu promocje, stawiają przed klientem długą listę warunków do spełnienia.

