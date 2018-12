KNF ukarała Mercurius Dom Maklerski za GetBack

Po Polskim Domu Maklerskim także Mercurius Dom Maklerski doczekał się kary za obligacje GetBacku. Firma straciła zezwolenie na działalność maklerską i została zobowiązana do zapłacenia kary.

Na posiedzeniu 18 grudnia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła jednogłośną decyzję dotyczącą Mercurius DM. Składa się ona z trzech podstawowych punktów.

KNF ograniczyła Mercurius Domowi Maklerskiemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w drodze cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 Ustawy o obrocie, tj. oferowania instrumentów finansowych. Komisja nałożyła karę pieniężną na Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 430 tysięcy złotych. KNF wyznaczyła termin na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych przez Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na jeden miesiąc od dnia doręczenia decyzji w zakresie działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 Ustawy o obrocie (co nastąpiło w dniu 18 grudnia 2018 r.).

Decyzje te zostały podjęte w związku z naruszeniem art. 72 Ustawy o obrocie (w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji). Jak tłumaczy KNF Mercurius brał udział w organizacji procesie oferowania obligacji emitowanych przez GetBack we współpracy z podmiotem trzecim, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych. W ramach tej współpracy Mercurius dokonywał czynności pośrednictwa w zbywaniu wspomnianych obligacji, natomiast podmiot trzeci dokonywał czynności pośrednictwa w proponowaniu objęcia obligacji. Ukarany DM akceptował tym samym udział w procesie oferowania obligacji podmiotu nieuprawnionego do wykonywania czynności oferowania instrumentów finansowych.

- czytamy w komunikacie KNF.

Komisja nadała ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w odniesieniu do punktów 1. i 3. - Informacja ta jest istotna ze względu na fakt, iż Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych i uzasadnione jest podanie do publicznej wiadomości informacji o utracie przez wskazany podmiot statusu prawnego, który legitymował go do wykonywania czynności w tym zakresie. Jest to uzasadnione potrzebą ochrony inwestorów, do których Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kierował oferty nabycia instrumentów finansowych, jak również koniecznością poinformowania emitentów bądź potencjalnych emitentów, iż podmiot ten nie będzie więcej uprawniony do wykonywania takich usług

- Działania takie prowadzą do utraty zaufania inwestorów oraz budują awersję do rynku. Wydając przedmiotową decyzję organ nadzoru uwzględnił okres i skalę działalności Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. której dotyczyły nieprawidłowości oraz fakt, że działania tego podmiotu podważyły zaufanie do rynku kapitałowego - dodała Komisja.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza kara dla domu maklerskiego za dystrybucję obligacji GetBacku. Na początku listopada KNF cofnęła spółce Polski Dom Maklerski SA zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożyła na nią karę pieniężną w wysokości 2,5 mln zł.

AT