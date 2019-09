Himalaistka wnosi paczkomaty na ośmiotysięczniki

Ośmiotysięczniki ze swoimi "ogonami" z wiatru, oddech zwielokrotniony przez maskę tlenową, mozolne wbijanie raków w lód. Nareszcie szczyt. Wspaniałe widoki, zakrzywiony horyzont i paczkomat - taki widok mogą zobaczyć himalaiści, którzy będą się wspinać po ekspedycjach sponsorowanych przez InPost.

"In Post na szczycie" - takim hasłem operator logistyczny sponsoruje górskie zmagania Magdaleny Gorzkowskiej, która zdobyła ósmy pod względem wysokości szczyt Ziemi - Manaslu. Nie ulega wątpliwości, że to nie lada wyczyn, tym bardziej, że dokonała tego bez dodatkowego tlenu. Tym samym himalaistka zapisała się w historii tuż za Wandą Rutkiewicz i Kingą Baranowską. To już trzeci ośmiotysięcznik w ciągu 18 miesięcy, który zdobyła Magdalena Gorzowska. Obok Manaslu ma na swoim koncie Mount Everest i Makalu.

- Tak jak Magda, tak i my chcemy wspinać się na wyżyny naszych możliwości i stawiać przed sobą coraz to nowsze, trudniejsze wyzwania. Żeby wejść na ośmiotysięcznik, trzeba pokonać własne słabości i ograniczenia – InPost zawsze będzie promował i wspierał taką postawę. Głęboko wierzymy, że Magda spełni swoje kolejne marzenie i InPost Manaslu 2019 Expedition będzie ogromnym sukcesem nie tylko dla niej, ale też dla polskiego sportu. Magdo – mocno trzymamy za Ciebie kciuki” – powiedział przed wyprawą Rafał Brzoska, prezes InPost.

Co zaskakuje, to fakt, że himalaistka na każdy ze szczytów wnosi... paczkomat. Jak chwali się InPost, "po dotarciu na szczyt wbije flagę z logiem i... ustawi [...] miniaturę paczkomatu". Wiadomo, że sponsor musi być widoczny. Nie dziwią więc już naszywki z logiem na każdym wolnym centymetrze stroju, spoty reklamowe przed i po wyprawie, oznaczenia na portalach społecznościowych, bannery w bazie czy nawet chorągiewki. Czy jednak miniaturki paczkomatów to dobry product placement, w momencie gdy z jednej strony liczy się każdy gram w bagażu himalaisty w strefie śmierci, a z drugiej - wspinacze alarmują o powiększających się górach... śmieci?

Magdalena Gorzkowska - himalaistka, sprinterka, studentka Urodzona 30 kwietnia 1992 roku w Bytomiu. Studiuje dietetykę na SWSM. Zdobywała medale w lekkoatletyce, szczególnie sprincie: srebro na Mistrzostwach Europy juniorów w 2011 roku

halowa wicemistrzyni Polski w biegu na 400 metrów

złota medalistka młodzieżowych Mistrzostw Europu

srebrny medal halowych Mistrzostw Świata w Portland razem z polską sztafetą 4x400 metrów Oprócz biegów, jej pasją jest wspinaczka.

