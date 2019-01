Handlowa plotka podniosła nowojorskie indeksy

W czwartek na Wall Street działy się cuda, których nie powstydziłby się nasz rynek NewConnect. S&P500 w ciągu kilku minut wystrzelił w górę, reagując na plotki o możliwym złagodzeniu amerykańsko-chińskiej wojny handlowej.

Handel na nowojorskich parkietach odbywał się bardzo spokojnie aż do 20:37. Wtedy na rynek wpadły medialne doniesienia o złagodzeniu stanowiska Białego Domu wobec Chin. Gazeta "Wall Street Journal" powołując się na anonimowych informatorów podała, że sekretarz skarbu Steven Mnuchin rozmawiał o anulowaniu ceł na niektóre towary importowane zza Muru.

Po pierwsze, nie da się zweryfikować prawdziwości tej informacji. Po drugie, nawet jeśli jest ona prawdziwa, to jeszcze musi uzyskać akceptację ze strony handlowych "jastrzębi" w administracji Donalda Trumpa oraz zgodę samego prezydenta. Po trzecie, nawet taki gest dobrej woli nie sprawi, że problemy w relacjach obu mocarstw nagle znikną. Informacja "WSJ" została oficjalnie zdementowana, co nieco zwiększa jej wiarygodność. A 30 stycznia do USA przylatuje chiński wicepremier Liu He na kolejną rundę rozmów handlowych.

Na Wall Street znów zatryumfowała stara zasada, w myśl której kupuje się plotki, a sprzedaje fakty. Po doniesieniach "WSJ" S&P500 w kilkanaście minut podskoczył o prawie 1%. I choć szybko oddał większość zysków, to i tak zwieńczył dzień całkiem miłą dla oka zwyżką o 0,76%. Nie przełamując jednak przy tym kluczowych oporów.

Dow Jones poszedł w górę o 0,67%. Nasdaq Composite urósł o 0,71%. W oczekiwaniu na wieczorną publikację wyników kwartalnych akcje Netfliska poszły w górę o 0,5%, powiększajączwyżkę do 32%. Walory tej internetowej wypożyczalni wideo były jednymi z głównych motorów giełdowego odbicia po grudniowych spadkach.

Rozczarowani kończyli dzień akcjonariusze banku inwestycyjnego Morgan Stanley, którego notowania spadły o 4,4%. Zarówno zysk na akcję jak i przychody w poprzednim kwartale okazały się niższe niż rok wcześniej i były słabsze od oczekiwań analityków.

KK