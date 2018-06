HSBC szuka pracowników w Krakowie

Grupa HSBC otwiera w Krakowie globalne centrum do spraw cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie ochrona klientów grupy przed cyberatakami. Zatrudnienie znajdzie tam 50 specjalistów.

Dołączą oni do grona ekspertów ds. IT zatrudnionych przez HSBC w Krakowie, składającego się już z ok. 600 osób. Zadaniem nowego zespołu będzie monitorowanie aktywności i wykrywanie zagrożeń w skali globalnej. Centrum to, dzięki wykorzystaniu kombinacji ludzkiej i sztucznej inteligencji, będzie chronić Grupę HSBC i klientów tej instytucji przed cyberatakami.

– Cyberprzestępczość jest rosnącym zagrożeniem dla całej globalnej gospodarki, w tym dla sektora finansowego – mówi T.J. Campana, globalny szef operacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w Grupie HSBC. - Ataki stają się coraz częstsze, a przestępcy korzystają z coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi oraz ze wsparcia zorganizowanych grup przestępczych i cyberterrotystów. HSBC traktuje to zagrożenie i swoją rolę w obronie banku i naszych klientów przed cyberprzestępczością bardzo poważnie – dodaje.

Globalne centrum ds. cyberbezpieczeństwa będzie działało w ramach globalnego centrum usług HSBC z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 42A. Świadczy ono usługi rzecz spółek z Grupy HSBC z 27 krajów. Nowo powstający zespół to kolejna jednostka o międzynarodowym zasięgu działalności stworzona w 2018 roku w polskich strukturach HSBC. W ostatnim czasie, w Warszawie, postał „CEE-China Desk”, którego celem jest wspieranie klientów korporacyjnych i instytucjonalnych banku w rozwoju współpracy biznesowej na linii Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny.

WB