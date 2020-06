Gra 11bit studios trafi na listę lektur szkolnych?

11bit

Jak podaje Radio Kraków, premier Mateusz Morawiecki ma w czwartek odwiedzić siedzibę jednego z polskich producentów gier. Z informacji radia wynika, że wydarzenie będzie miało związek z wpisaniem gry "This War Of Mine" autorstwa 11bit studios na listę nieobowiązkowych lektur szkolnych.

- Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi w czwartek jednego z największych polskich producentów gier komputerowych. W planach jest włączenie flagowej produkcji studia do nieobowiązkowej listy lektur szkolnych, które będą omawiane w kontekście historii i kultury - poinformowało w środę około południa Radio Kraków.

Chodzi o spółkę 11bit studios i jej grę - "This War of Mine". To gra, którą Grzegorz Miechowski, prezes studia, nazywa doświadczeniem. - To nie jest zwykła gra, to bardzo poważny dramat, choć opowiedziany językiem gry - mówił prezes 11bit w rozmowie z Bankier.pl przed pięcioma laty. Gra pokazuję wojnę z perspektywy cywila i kładzie nacisk na jego krzywdę oraz walkę o przetrwanie. Inspiracją dla gry były trwające w latach 90. wojny na Bałkanach. Wartość emocjonalną gry podkreślają także krytycy, co rzeczywiście czynią ją dobrym kandydatem do uzupełnienia procesu edukacji.

11bit nie potwierdza, ale i nie zaprzecza

- Gry są oczywiście używane w edukacji, w nauce programowania, nauk ścisłych, w rozwijaniu zdolności poznawczych, plastycznych, muzycznych, ale nigdzie na świecie, zgodnie z naszym rozeznaniem, żadne państwo nie włączyło gry do oficjalnego zestawu lektur szkolnych, aby poprzez nie opowiadać młodzieży o ludziach - powiedział Radiu Kraków rozmówca z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- W ramach propozycji, którą przedstawi Mateusz Morawiecki, od roku szkolnego 2020/2021 dla roczników 2002 i starszych (czyli powyżej 18. roku życia), gra "This War of Mine" ma być dostępna dla wszystkich szkół średnich w kraju. Sprawa ma być już przedyskutowana z ministrem edukacji, Dariuszem Piątkowskim. KPRM chce uczynić ten program pilotażowym, stopniowo wprowadzając nowe produkcje oraz zapewniają infrastrukturę techniczną, aby udostępnić szkołom grę bez limitu i bezpłatnie - podało radio.

O wizytę premierą zapytaliśmy przedstawicieli spółki 11bit studios. - Nie będziemy komentować medialnych doniesień na temat czwartkowych planów premiera Morawieckiego. Sygnalizujemy jednak równocześnie, że jutro będziemy mieli do przekazania bardzo ekscytującą informację - poinformował Bankier.pl Dariusz Wolak, odpowiedzialny za relacje inwestorskie w 11bit studios.

Od tej gry zaczął się giełdowy boom

Przypomnijmy, że wydana w listopadzie 2014 roku gra "This War of Mine" ma także wielkie znaczenie dla inwestorów giełdowych. To właśnie od niej zaczął się boom na akcje mniejszych producentów gier, inwestorzy dostrzegli bowiem, że polska branża nie żyje tylko samym "Wiedźminem". Szerzej jej fenomen i giełdowe następstwa sukcesu jaki odniosła opisywaliśmy w 2014 roku w artykule "Polscy producenci gier to żyła złota?". Wówczas na giełdzie pojawiła się nawet fraza "efekt This War of Mine", która opisywała hossę na wielu małych producentach gier, którzy wcześniej byli przez inwestorów niezauważani.

Kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Samemu 11bit studios "This War of Mine" dało rozpoznawalność oraz fundamenty pod rozwój kolejnych gier. Kolejną grą od 11bit studios był "Frostpunk", w którym przed graczem także postawiono ciężkie wybory. Celem gracza jest poprowadzenie grupy ocaleńców, tak by przetrwali w surowym zimowym klimacie. "Frostpunk", podobnie jak "TWoM" zdobył uznanie krytyków i graczy. Obecna wartość rynkowa 11bit studios to 1,2 mld zł, choć przed premierą "This War of Mine" spółka wyceniana była ledwie na 20 mln zł.

Adam Torchała