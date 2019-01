GDDKiA wyraził zgodę na podniesienie opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na wniosek Stalexport Autostrady Małopolska, wyraził zgodę na podniesienie opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków od 1 marca 2019 roku - poinformowała w komunikacie grupa Stalexport Autostrady.

Opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 2,3,4 i 5 wzrosną z kwoty 30 zł do kwoty 35 zł na każdym placu poboru opłat, tj. w Mysłowicach i w Balicach.

W komunikacie podano, że GDDKiA wobec braku umownych i prawnych podstaw do odrzucenia wniosku nie odmawia prawa do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną, wynikającego z umowy koncesyjnej, a prawo to mieści się w zakresie uprawnień koncesjonariusza.

Obecnie dla pojazdów kategorii 2 i 3 od stawki 30 zł stosuje się bonifikatę, która wynosi 12 zł. Spółka podała, że wysokość bonifikaty, która będzie obowiązywała dla tych pojazdów od 1 marca 2019 roku zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA. (PAP Biznes)

