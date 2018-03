Dzień na GPW: banki pod kreską. Odbicie energetyki

Czwartek był nieudany dla akcjonariuszy banków notowanych na warszawskim parkiecie. Giełdowa sesja stała pod znakiem danych o inflacji CPI, które najpierw rozgrzały, a chwilę potem zmroziły nastroje przy Książęcej. Jasną stronę rynku reprezentowały za to spółki energetyczne.

Rzadko się zdarza, aby polski rynek finansowy reagował na dane z polskiej gospodarki. A tak się wydarzyło o godzinie 10:00, gdy GUS opublikował sensacyjnie niski odczyt inflacji za luty. Po corocznej zmianie koszyka inflacyjnego okazało się, że wzrost cen indeksu towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł tylko 1,4% rdr, a nie 1,7% oczekiwanych przez ekonomistów.

Taki rezultat zapewne utwierdzi Radę Polityki Pieniężnej, że rekordowo niskich stóp procentowych nie trzeba podnosić jeszcze przez wiele kwartałów. Początkowo WIG20 zareagował pozytywnie, po kilku minutach osiągając sesyjne maksimum (2 354,40 pkt.). Bo przecież tańszy kredyt i niższa stopa wolna od ryzyka to dobra wiadomość dla wycen akcji.

Ale szybko przypomniano sobie o czymś jeszcze. Że skoro stopy nie wzrosną, to bankom bardzo trudno będzie dalej poprawiać marżę odsetkową i zysk netto. W efekcie akcje banków zaczęły mocno tanieć i to one otwierały listę najmocniej zniżkujących walorów w WIG20. Akcje Pekao i BZ WBK potaniały po przeszło 3%, a PKO BP o 2,7%. W mWIG-u zniżkujący o 2,8% kurs Banku Handlowego ustąpił jedynie tracącym 4,6% papierom Medicalalgorithmics. WIG-Banki stracił niemal 2%% i osiągnął najniższy kurs zamknięcia w tym roku.

Banki pozostają w niełasce inwestorów od stycznia – w tym czasie indeks WIG-Banki obniżył się o 13%. Za to w czwartek wyraźne odbicie zaliczył sektor energetyczny, który jest pod presją sprzedających już od września. Ale dziś WIG-Energia zaliczył wzrost o 2%, czego przyczyną była raczej sytuacja techniczna (szansa na podwójne dno) i wyprzedanie rynku, niż czynniki natury fundamentalnej.

Tu bowiem niewiele się zmienia. Minister energii Krzysztof Tchórzewski w dalszym ciągu forsuje koncepcję budowy kosztownej elektrowni atomowej. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia ma zdaniem ministra sięgnąć 70-75 miliardów złotych. Zapewne sporą część tej kwoty będą musiały wyłożyć państwowe koncerny energetyczne, co utrudni lub wręcz uniemożliwi wypłatę dywidendy.

Wśród poszczególnych spółek fatalnie wyróżniły się walory InDaty, której notowania zanurkowały o blisko 32% na skutek zapowiedzi o ogłoszeniu upadłości . W dalszym ciągu taniały też akcje windykacyjnego GetBacku (-4,7%) oraz spółek medycznych: Medicalalgorithmics (-4,6%) i Brastera (-4%).

Obroty na całym rynku sięgnęły 801 mln zł, co jest wynikiem dość przeciętnym. WIG20 zakończył dzień spadkiem od 0,6%, na fixingu schodząc w rejon sesyjnych minimów. sWIG80 stracił 0,40% i tylko mWIG40 zdołał zakończyć dzień na plusie (wzrost o 0,05%).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3414,13 0,68 0,02 0,72 0,14 -2,56 DAX Niemcy 12345,56 0,88 -0,08 0,00 2,80 -4,43 FTSE 100 W.Brytania 7139,76 0,10 -0,88 -1,31 -3,11 -7,13 CAC 40 Francja 5267,26 0,65 0,25 0,86 5,65 -0,85 IBEX 35 Hiszpania 9684,20 -0,04 0,39 -0,32 -3,00 -3,58 FTSE MIB Włochy 22713,47 1,16 -0,08 0,97 14,87 3,94 ASE Grecja 817,69 -0,74 0,64 -2,99 29,18 1,91 BUX Węgry 38891,24 0,59 1,85 0,96 19,17 -1,23 PX Czechy 1115,36 -0,12 -0,25 0,31 13,91 3,45 MICEX Rosja 2272,49 -0,12 -0,82 0,31 14,05 7,71 RTS INDEX (w USD) Rosja 1247,28 -0,31 -1,80 -1,19 17,38 8,04 BIST 100 Turcja 117201,50 -0,33 0,54 0,84 31,03 1,62 WIG 20 Polska 2321,87 -0,60 -0,01 -4,20 4,13 -5,66 WIG Polska 61156,91 -0,40 0,20 -3,05 3,46 -4,06 mWIG 40 Polska 4794,25 0,05 0,90 -0,54 -1,02 -1,09 Źródło: PAP

Krzysztof Kolany