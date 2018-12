"Duda: Węgiel jest naszym strategicznym surowcem"

Węgiel jest naszym strategicznym surowcem i trudno, żebyśmy całkowicie zrezygnowali z surowca, dzięki któremu mamy zapewnioną suwerenność energetyczną - mówił w poniedziałek w Katowicach prezydent Andrzej Duda. Suwerenność energetyczna musi być fundamentem - dodał.

"Nie ma dzisiaj strategii całkowitej rezygnacji z węgla w Polsce" - oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Prezydent zaznaczył, że Ministerstwo Energii przedstawiło ostatnio strategię rozwoju energetyki polskiej, gdzie - jak zaznaczył Andrzej Duda - "jest przewidziana stopniowa zmiana tego tzw. miksu energetycznego poprzez zwiększanie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych". Jak dodał, poza wzrostem udziału energii odnawialnej, Ministerstwo Energii zakłada również "w perspektywie energetykę jądrową" oraz stopniową redukcję energetyki opartej na węglu.

"Natomiast węgiel jest naszym strategicznym surowcem. Jak podają eksperci mamy jeszcze zapasy węgla na 200 lat i trudno, żebyśmy z naszego surowca, dzięki któremu mamy zapewnioną suwerenność energetyczną, całkowicie zrezygnowali. Byłoby to z punktu widzenia polityki, jaką realizuje nasze państwo, dziwne" - oświadczył prezydent.

Jak podkreślił, "suwerenność energetyczna musi być fundamentem". "W tej chwili staramy się o suwerenność energetyczną w zakresie energii pochodzącej z gazu i walczymy o to, by taką suwerenność całkowitą uzyskać. Trudno, żebyśmy w tym samym czasie rezygnowali z węgla, jako surowca energetycznego" - dodał prezydent.

W polityce klimatycznej, ale także jeżeli chodzi o tworzenie ogólnych warunków życia, muszą być uwzględniane interesy zwykłych ludzi, musi być zachowana równowaga - mówił w poniedziałek w Katowicach prezydent Andrzej Duda.

Prezydent został spytany podczas konferencji prasowej m.in. o protest "żółtych kamizelek" przeciwko podwyżce podatku od paliw, jaki trwa od kilku dni w Paryżu.

"Tam pojawia się silny głos protestu, że w tej polityce, która jest realizowana, nie są uwzględniane interesy zwykłych ludzi, że zwykli ludzie nie są słuchani w tym procesie i w związku z tym polityka, która jest realizowana, jest polityką realizowaną wbrew społeczeństwu" - odparł.

Dodał, że również polityka klimatyczna nie może być realizowana wbrew zwykłym obywatelom.

"Musi być tutaj zachowana równowaga (...). Ten balans jest konieczny zarówno jeżeli chodzi o tworzenie ogólnych warunków życia, jak również jeżeli chodzi o kwestię miejsc pracy, cen energii elektrycznej - to są czynniki niezwykle istotne dla codziennego poziomu życia ludzi" - powiedział Andrzej Duda.

Ochrona klimatu jest naszym obowiązkiem chrześcijańskim - powiedział w poniedziałek na szczycie COP24 w Katowicach prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył jednocześnie, że ochrona ta nie może wiązać się z pozbawianiem ludzi miejsc pracy czy też krzywdą obywateli.

Polski prezydent odniósł się w ten sposób do pytania jednego z dziennikarzy na jego wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, czy w kontekście poświęconej tej tematyce encykliki papieża Franciszka "Laudato Si" religia powinna odgrywać istotną rolę w procesie zwalczania zmian klimatycznych.

"Oczywiście, że ochrona klimatu jest naszym obowiązkiem, jest także - powiem - naszym obowiązkiem chrześcijańskim - ochrona środowiska, chociażby dla przyszłych pokoleń" - podkreślił Duda. "I dlatego tutaj jesteśmy, dlatego nad tym pracujemy, dlatego szukamy jak najlepszych rozwiązań" - dodał.

Oznacza to - zdaniem prezydenta - konieczność odnalezienia "rozwiązań realnych, żebyśmy faktycznie to zrobili". "A druga rzecz - pamiętajmy, że są też i encykliki, które dotyczą sytuacji ludzi pracy i tego, w jaki sposób powinien być traktowany człowiek pracujący przez pracodawców, jakie państwo powinno stwarzać w związku z tym warunki do pracy, do życia ludziom i tak dalej, i tak dalej; więc tych obowiązków, które możemy wyczytać z encyklik jest cały szereg i właśnie potrzebne nam jest to, abyśmy te wszystkie czynniki zbalansowali" - mówił Duda.

"Budowanie przez nas systemu ochrony klimatu nie może oznaczać pozbawienia ludzi miejsc pracy. My musimy to robić w taki sposób, aby gospodarka mogła się stopniowo przekształcać w gospodarkę jak najbardziej pozytywną dla ochrony klimatu; ale musimy tego dokonywać w taki sposób, żeby przy tym nie skrzywdzić obywateli, bo to jest nasz wielki obowiązek" - zaznaczył.

Guterres stwierdził z kolei, że jeśli ktoś jest osobą wierzącą i uważa, że świat został stworzony przez Boga, to musi to być dla niego "straszne patrzeć, jak to, co Bóg stworzył, jest niszczone". Zastrzegł jednocześnie, że kwestia klimatu "sięga do różnych religii".