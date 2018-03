Doświadczony kierowca zaoszczędzi dużo na OC?

Koszt obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców mocno zależy m.in. od doświadczenia właściciela samochodu i jego miejsca zamieszkania. Sprawdziliśmy, jak takie zależności wyglądają w praktyce.

Ubezpieczyciele na podstawie historycznych danych o szkodowości mogą przewidzieć, czy kierowca kupujący kolejne ubezpieczenie OC należy do grupy wysokiego ryzyka. Informacji dostarcza zarówno historia szkód danego klienta, jak i analiza statystyczna dotycząca np. osób o podobnym wieku.

Efektem takiego podejścia ubezpieczycieli może być bardzo duże zróżnicowanie składek OC dla dwóch osób użytkujących dokładnie taki sam samochód. Eksperci porównywarki ubezpieczeń

Ubea.pl pokazują, jak bardzo doświadczenie „za kółkiem” oraz miejsce zamieszkania wpływa na koszt obowiązkowej polisy OC.

Doświadczenie kierowcy i miejsce zamieszkania wpływają na cenę OC

W ramach swojej analizy porównywarka Ubea.pl wzięła pod uwagę cztery warianty. Różnice pomiędzy nimi dotyczą nie tylko wieku i doświadczenia przykładowego kierowcy, ale również miejsca jego zamieszkania (patrz poniżej). Można oczekiwać, że liczący około 75 000 mieszkańców Piotrków Trybunalski będzie cechował się znacznie niższym poziomem składek OC niż Łódź.

– Uwzględnienie mniejszego miasta jest ważne, gdyż analizy wysokości składek za OC często dotyczą tylko kilku krajowych metropolii albo miast wojewódzkich – mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Warianty uwzględniane w ramach analizy:

Wariant 1 (młody kierowca z Łodzi): dwudziestodwuletni klient ubezpieczyciela - posiada prawo jazdy od 16 czerwca 2015 r. Właściciel opla corsy jest nieżonatym studentem i nie posiada dzieci. Przykładowy kierowca mieszka na terenie Łodzi (kod pocztowy: 90-001). Młody klient ubezpieczyciela kupuje pierwsze OC komunikacyjne w życiu, gdyż przed kilkoma dniami nabył samochód (opel corsa 1.2 16V Enjoy 5d z 2007 r.).

Wariant 2 (młody kierowca z Piotrkowa Trybunalskiego): wszystkie założenia takie jak w wariancie 1, z wyjątkiem miejsca zamieszkania kierowcy (kod pocztowy: 97-300).

wszystkie założenia takie jak w wariancie 1, z wyjątkiem miejsca zamieszkania kierowcy (kod pocztowy: 97-300). Wariant 3 (doświadczony kierowca z Łodzi): czterdziestosześcioletni kierowca - otrzymał prawo jazdy 16 czerwca 1991 r. Klient ubezpieczyciela jest żonatym urzędnikiem i ma dwoje dzieci (19 lat, 15 lat). Przykładowy kierowca mieszka na terenie Łodzi (kod pocztowy: 90-001). Właściciel opla corsy 1.2 16V Enjoy (5d) z 2007 r. posiada obecnie zniżkę w OC wynoszącą 60 proc., gdyż przez ostatnie 10 lat nie spowodował wypadku. Klient ubezpieczyciela kupił swój aktualny samochód w 2011 r.

Wariant 4 (doświadczony kierowca z Piotrkowa Trybunalskiego): wszystkie założenia takie jak w wariancie 3, z wyjątkiem miejsca zamieszkania kierowcy (kod pocztowy: 97-300).

Młody kierowca zapłaci ponad dwa razy wyższą składkę OC

Dzięki informacjom z poniższej tabeli prezentującym poziom rocznych składek za OC można przekonać się, jak ważne dla ubezpieczycieli jest doświadczenie kierowcy. Młody właściciel opla corsy mieszkający w Łodzi za roczną ochronę musi zapłacić średnio 3075 zł (od 2103 zł w UNIQA do 3849 zł w Link4). Doświadczony łódzki kierowca użytkujący taki sam samochód poniósłby koszt ochrony na poziomie od 588 zł (Benefia) do 1683 zł (MTU). Średnia składka dla doświadczonego kierowcy z Łodzi to 1228 zł. Mamy zatem do czynienia z ponad dwukrotną różnicą kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Podobne zróżnicowanie wysokości średnich składek dotyczy również doświadczonego i młodego kierowcy z Piotrkowa Trybunalskiego (patrz warianty 2 oraz 4). – Dane ubezpieczycieli i policji dotyczące liczby wypadków spowodowanych przez młodych właścicieli aut uzasadniają niestety wysoką składkę dla niedoświadczonego kierowcy, który nie może się pochwalić bezszkodową jazdą - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Komunikacyjne OC: przykładowe różnice wysokości składek związane z historią ubezpieczenia i miejscem zamieszkania Nazwa ubezpieczyciela Składki dla założeń z Wariantu 1 Składki dla założeń z Wariantu 2 Składki dla założeń z Wariantu 3 Składki dla założeń z Wariantu 4 Benefia 3030 zł 2379 zł 588 zł 461 zł Generali 3430 zł 3146 zł 1636 zł 1441 zł Gothaer 2964 zł 2964 zł 927 zł 927 zł Link4 3849 zł

2957 zł 803 zł 639 zł MTU 3416 zł 2567 zł 1683 zł 1269 zł Proama 2663 zł 2163 zł 1669 zł 1357 zł You Can Drive 3146 zł 1853 zł brak oferty brak oferty UNIQA 2103 zł 1612 zł 1288 zł 987 zł Średnia stawka dla analizowanych towarzystw 3075 zł 2455 zł 1228 zł 1012 zł * Pozostałe założenia: auto podlegające ubezpieczeniu to czerwony opel corsa 1.2 16V Enjoy (5d) z 2007 r. Samochód pochodzi z polskiego salonu Opla i został po raz pierwszy zarejestrowany 17 czerwca 2007 r. Pojazd do tej pory nie miał uszkodzeń, a jego łączny przebieg wynosi 120 000 km (oczekiwany przebieg roczny to 12 000 km). Opel posiada fabryczny oraz sprawny immobilizer i zawsze jest parkowany w garażu indywidualnym. Samochód jest regularnie użytkowany w kraju, a klient nie wykorzystuje go do działalności gospodarczej. Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 1 marca 2018 r. Klient kupi polisę przez Internet i opłaci roczną składkę jednorazowym przelewem. Posiadacz auta akceptuje domyślne warianty ochrony, które proponują mu ubezpieczyciele i nie korzysta ze zniżek (np. za posiadanie innych polis tej samej firmy).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych porównywarki Ubea.pl (z 25 lutego 2018 r.)



Wielkość miejscowości także odgrywa bardzo dużą rolę

Warto również zwrócić uwagę, że niezależnie od doświadczenia kierowcy, zróżnicowanie składek oferowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli jest bardzo duże. Najatrakcyjniejszą ofertę dla młodego i starszego właściciela samochodu mają zupełnie inne firmy. – Warto też spojrzeć na składki oferowane przez You Can Drive (YCD). Ta marka sprzedaje polisy samochodowe jedynie osobom do 30. roku życia. Mimo tego nastawienia na młodych kierowców, YCD wcale nie ma najatrakcyjniejszej oferty OC dla naszych przykładowych właścicieli samochodu z krótkim stażem za kółkiem – podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Ciekawie przedstawia się także zróżnicowanie składek OC ze względu na miejsce zamieszkania przykładowego klienta. Jeżeli porównamy warianty, w których jedyną różnicą jest adres właściciela samochodu, to okaże się, że roczne koszty ubezpieczenia dla właściciela pojazdu z Piotrkowa Trybunalskiego będą niższe o 18 proc. (doświadczony kierowca) i 20 proc. (początkujący kierowca). Taka obniżka składki wynika z danych dotyczących szkodowości w danym mieście.

– Prawdopodobieństwo wypadku znacząco wzrasta, jeżeli samochód będzie użytkowany w okolicach metropolii, która cechuje się dużym zagęszczeniem ruchu drogowego. Zakłady ubezpieczeń biorą pod uwagę ten czynnik ryzyka również w przypadku doświadczonych kierowców o bardzo dobrej historii ubezpieczeniowej – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Pomimo korzyści finansowych związanych z niższym poziomem składek OC w mniejszej miejscowości, posiadacze samochodów nie powinni podawać ubezpieczycielowi błędnych danych odnośnie swojego miejsca zamieszkania lub zameldowania. – Warto pamiętać, że zakład ubezpieczeń, który wykrył oszustwo klienta, może zażądać wyrównania składki OC (nawet jeśli nie doszło jeszcze do wypadku). Takie wyrównanie zostanie ustalone na podstawie prawidłowych danych (dotyczących np. miejsca zamieszkania nierzetelnego klienta) – podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.