Czerwińska: Deficyt budżetowy za 2017 r. wyniesie mniej niż 30 mld zł

Deficyt budżetowy za 2017 rok wyniesie mniej niż 30 mld zł - powiedziała w TVP Info minister finansów, Teresa Czerwińska.

Nowa minister finansów była w czwartek gościem "Wiadomości" w TVP. Powiedziała, że chce kontynuować w resorcie pracę Mateusza Morawieckiego. Za jedno ze swoich zadań uznała kontynuację uszczelnienia systemu podatkowego, ale jednocześnie "uproszczenie i większą transparentność systemu podatkowego" oraz "większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego".

Zapowiedziała, że jednym z jej zadań na najbliższy rok będzie też zmiana ordynacji podatkowej w takim kierunku, by system podatkowy nie generował okazji do nadużyć.

Minister finansów dodała, że przyrosty dochodów z VAT wyniosły średnio 20 proc. w każdym miesiącu 2017 roku. Według zapowiedzi premiera Morawieckiego wpływy z VAT miały w ubiegłym roku przekroczyć 150 mld zł. Zapytana o to czy obniży VAT do 22 proc. z 23 proc., Czerwińska powiedziała: "Jest to przedmiotem analiz, ale nie chciałabym składać deklaracji".

Zaznaczyła, że przyjęty w czwartek przez Sejm budżet na 2018 rok jest "solidarnościowy", "bardzo stabilny" oraz "tworzy solidne fundamenty pod rozwój gospodarczy".

Pytana o kwestię deficytu budżetowego zwracała uwagę, że "redukcja deficytu to jest pewien proces".

"Mamy już pewne osiągnięcia. Proszę zwrócić uwagę na to, że deficyt na rok 2018 to jest 41,5 mld złotych, mówię o deficycie budżetu państwa, natomiast ustawa budżetowa na rok 2017 to jest 59,5 mld zł" - mówiła Czerwińska.

"W tej chwili sumujemy i zliczamy ten rok 2017 i już mogę powiedzieć, że będzie to deficyt poniżej 30 mld zł, jeśli chodzi o budżet państwa" - dodała. Na koniec listopada ujemne saldo wynosiło 2,4 mld zł, co było najlepszym wynikiem w historii III RP na tym etapie roku.

Pytana o wciąż niski poziom inwestycji przekonywała, że bodźcem do inwestowania powinna być "znakomita sytuacja na rynku pracy, bardzo dobra prognoza tempa wzrostu PKB i bardzo dobra ocena, jeśli chodzi o perspektywy i stabilność polskiej gospodarki".

"To są zachęty, które działają na inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych" - powiedziała minister finansów.

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Jacek Ensztein

pś/