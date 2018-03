Co można załatwić przez internet? Lista możliwości ma być jeszcze dłuższa

Zakupy przez internet, podpisywanie umów z dostawcami mediów czy zakładanie konta bankowego online nikogo już nie dziwi. Osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy mogą skorzystać z coraz to szerszego wachlarza usług dostępnych przez internet, oszczędzając przy tym wiele czasu i nerwów. Sprawdź, ile spraw możesz załatwić, nie wychodząc z domu.

Internet dla wielu osób jest podstawowym źródłem informacji, miejscem spotkań z przyjaciółmi czy sposobem na szybkie zakupy. Korzystamy nie tylko z serwisów społecznościowych, blogów czy forów, na których możemy skonsultować się ze specjalistami z różnych dziedzin. Dochodzą do tego porady lekarskie udostępniane przez prywatne firmy medyczne czy dostęp do wyników badań. W coraz większym stopniu korzystamy z bankowości internetowej, nawet rachunek czy lokatę bez problemów można założyć online. Technologia, ale również oczekiwania klientów wpływają na udostępnianie coraz to nowszych usług przez internet. W dużej mierze to właśnie innowacyjność decyduje o konkurencyjności i pozycji zajmowanej na rynku przez dany podmiot.

Z tego samego założenia wychodzą Ministerstwa Rozwoju i Cyfryzacji oraz Finansów, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia i Infrastruktury i Budownictwa, które prowadzą wspólny program „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ma on na celu wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacyjności w sektorze publicznym, co przyczyni się do rozwoju e-administracji. Już teraz obywatele mogą załatwić wiele codziennych spraw, korzystając między innymi z e-PUAP, a wachlarz usług ma być w przyszłości szerszy.

Internet – bogactwo usług

Obecnie większość codziennych spraw możemy załatwić, nie wychodząc z domu. Wystarczy dostęp do internetu, a jesteśmy w stanie zaoszczędzić wiele czasu, który spędzilibyśmy w kolejkach bądź przemieszczając się po mieście.

Przykładowym udogodnieniem, z którego korzysta wiele osób, jest zeznanie roczne online. W celu rozliczenia się z fiskusem wystarczy skorzystać z e-Deklaracji, dostępnej poprzez środki komunikacji elektronicznej. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w 2017 r. w formie elektronicznej złożono ponad 68 mln dokumentów.

Kolejnym ułatwieniem było wprowadzanie w 2016 r. elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Chory nie musi już martwić się koniecznością dostarczenia dokumentu do pracodawcy. Zwolnienia na papierowym formularzu mogą być wystawiane jeszcze tylko do końca czerwca 2018 r., natomiast od 1 lipca 2018 r. będą obowiązywać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Do bankowości elektronicznej przywykł już pewnie każdy z nas. Dzięki niej użytkownicy nie tylko oszczędzają czas, ale mają łatwiejszy dostęp do usług bankowych. Wykonanie przelewu, założenie konta, lokaty czy złożenie wniosku o kredyt to tylko nieliczne udogodnienia, z których można skorzystać. Dodatkowo osoby, posiadające już zobowiązanie mogą sprawdzić swoją historię kredytową w serwisie BIK. Pozwala ona prześledzić terminowość spłat, rodzaje posiadanych kredytów czy kwoty pozostałe do spłaty.

Najprężniej jednak w internecie rozwija się handel. Można nabyć już niemal wszystkie produkty bądź usługi – od odzieży, obuwia, książek, płyt przez samochody, meble, biżuterię, materiały budowlane, po wycieczki wakacyjne, bilety lotnicze czy ubezpieczenia.

Przykładów na efektywne wykorzystanie internetu, które pozwalają zaoszczędzić czas przy realizacji codziennych czynności, można mnożyć wiele. Jednak jedną z największych innowacji było uruchomienie Elektronicznej Platformy Usług Administracji (ePUAP), która pozwala załatwić wiele spraw urzędowych za pośrednictwem internetu.

ePUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, to bezpłatna platforma umożliwiająca kontakt z różnymi urzędami. Dzięki niej załatwienie sprawy w m.in. USC, US, ZUS albo w urzędzie gminy jest możliwe bez wychodzenia z domu.

Jednak aby móc w pełni z niej korzystać, należy posiadać elektroniczny podpis Profilu Zaufanego, dzięki któremu potwierdza się swoją tożsamość w internecie. W tym celu konieczne jest zarejestrowanie się na www.epuap.gov.pl i wypełnienie wniosku o założenie profilu. Następnie należy potwierdzić swoje dane, udając się z dowodem osobistym bądź paszportem do dowolnego punktu potwierdzającego (różne urzędy, banki).

Założenie profilu zaufanego możliwe jest również całkowicie online, bez konieczności odwiedzania urzędu. W tym celu można skorzystać z internetowego dostępu do konta bankowego. Jednak w tym przypadku należy sprawdzić, czy nasz bank posiada możliwość założenia profilu zaufanego. Inną opcją jest założenie profilu za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Dane z certyfikatu, jak i banku, są wiarygodne (zostały uwierzytelnione), dlatego nie trzeba już potwierdzać ich w urzędzie.

Posiadanie profilu zaufanego, oprócz załatwienia sprawy w ePUAP, umożliwia również korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) czy Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wystarczy zalogować się na swoje konto, a następnie w „Katalogu spraw” wyszukać interesującą nas kwestię. Użytkownik może również bezpośrednio sprawdzić katalog spraw, które można zrealizować online w wybranym przez niego urzędzie.

Z ePUAP korzysta już ponad 1 mln osób, które mogą elektronicznie odbierać i wysyłać korespondencję urzędową czy składać różnego rodzaju wnioski. Katalog spraw dostępnych online jest podzielony na 26 głównych kategorii m.in. sprawy ogólne, zameldowanie, Rodzina 500+, edukacja, motoryzacja i transport, które posiadają liczne podkategorie.

Do najpopularniejszych spraw możliwych do załatwienia przez internet można zaliczyć:

złożenie wniosku o dowód osobisty,

założenie profilu kandydata na kierowcę,

uzyskanie odpisu aktów,

rozliczanie podatków,

pobranie zaświadczenia o niekaralności,

złożenie wniosku o kartę EKUZ,

sprawdzenie punktów karnych,

zgłoszenie zbycia pojazdu.

Przedsiębiorca też ma łatwiej

Przedsiębiorca również może skorzystać z szeregu usług internetowych udostępnionych przez administrację państwową. W tym celu zostały uruchomione platformy, które umożliwiają składanie wniosków, pism oraz dokumentów. Elementem łączącym niemal wszystkie z nich jest profil zaufany, dzięki któremu przedsiębiorca może potwierdzić swoją tożsamość.

I tak, ePUAP umożliwia firmom składanie dokumentów do różnych urzędów i organów administracji publicznej, m.in. wnioskowanie o zezwolenia, koncesje, składanie podań, skarg czy też występowanie o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kolejna uruchomiona platforma, z której może skorzystać przedsiębiorca, to e-Deklaracje. Umożliwia ona rozliczenie się z fiskusem w ramach PIT i VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym, a także nie mogą zostać przesyłane za pośrednictwem ePUAP. W celu potwierdzenia tożsamości przedsiębiorca jest zobowiązany podać dane identyfikacyjne oraz np. kwotę przychodu wpisaną w poprzednim zeznaniu.

Największym ułatwieniem jest możliwość założenia firmy online. W tym celu należy skorzystać z platformy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wykorzystując profil zaufany. Umożliwia ona wyszukiwanie przedsiębiorców, rejestrowanie i zawieszanie działalności gospodarczej oraz zgłaszanie aktualizacji dotyczących m.in. formy opodatkowania, pełnomocników, zakresu prowadzenia działalności. Co istotne, wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS oraz GUS.

Przedsiębiorca może również przy wykorzystaniu internetu załatwić sprawy związane z kwestią ubezpieczenia. W tym celu należy zarejestrować się na PUE (Platforma Usług Elektronicznych), za pośrednictwem której możliwe jest składanie wniosków i deklaracji do ZUS, a także dostęp do bieżących informacji na temat ubezpieczenia, zgłoszonych danych i jak zgromadzonych środków.

Prowadzenie firmy ułatwił również rozwój usług bankowości elektronicznej. Przedsiębiorca może nie tylko wystawić i opłacać faktury online, ale również skorzystać z wielu usług dostępnych w ramach posiadanego konta, np. e-księgowości, pomocy prawnej czy ubezpieczenia. Dodatkowo może wnioskować o przyznanie kredytu, a nawet całą procedurę przeprowadzić online. Nierozerwalnym elementem prowadzenia działalności jest współpraca z kontrahentami. Obecnie przedsiębiorcy kwestię ich wiarygodności również mogą sprawdzić, nie odchodząc od komputera. W tym celu mogą skorzystać z informacji zawartych m.in. w BIG Info Monitor, który pozwoli zweryfikować wiarygodność finansową kontrahenta, a także sprawdzić, czy nikt nie umieścił tam informacji na temat jego firmy. Dodatkowo ma powstać Rejestr Należności Publicznoprawnych, do którego będą wpisywani przedsiębiorcy zalegający wobec państwa z tytułu niezapłaconych podatków, ceł, składek ZUS i mandatów karnych oraz skarbowych. Jego uruchomienie zostało jednak odsunięte w czasie ze stycznia 2018 r. na 1 lipca 2018 r.

Internet umożliwia zamieszanie informacji o firmie czy jej produktach. Został również uproszczony proces kupna-sprzedaży, ale przede wszystkim internet to niewyczerpalne źródło klientów dla przedsiębiorstwa. Ponadto firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, mają do niego ułatwiony dostęp dzięki opcji eKatalogi (Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów). To bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej. Dzięki niej zamawiający mają szybki dostęp do wielu ofert, natomiast wykonawcy możliwość zdobycia nowych klientów wśród administracji publicznej.

Jeśli transakcja nie przebiegła pomyślnie bądź kontrahent nie uregulował rachunku, przedsiębiorca może skorzystać z kolejnej platformy – e-Sąd. Umożliwia ona dochodzenie roszczeń pieniężnych bez względu na ich wysokość w ramach tzw. elektronicznego postępowania upominawczego. Należy jednak pamiętać, że w celu złożenia pozwu, trzeba posługiwać się odpowiednim certyfikatem. Aby go uzyskać, po rejestracji w e-Sądzie, konieczne jest wypełnienie wniosku o wydanie certyfikatu, który posłuży do podpisywania składanych pozwów.

Kolejnym krokiem ułatwiającym załatwianie codziennych spraw będzie wprowadzanie mID i mDokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji w ten sposób chce ułatwić kontakt obywateli z administracją państwową oraz wprowadzić uproszczenie w codziennym życiu. Nowa usługa cyfrowa pozwala na użycie telefonu komórkowego zamiast zwykłych dokumentów. Co istotne, mDokumenty nie zastąpią tych plastikowych, a wyłącznie mają służyć jako ich uzupełnienie. W sytuacji, kiedy nie mamy przy sobie dokumentu stwierdzającego naszą tożsamość, będziemy mogli sięgnąć po telefon, który posłuży jako dowód osobisty, a w przyszłości prawo jazdy, legitymację szkolną czy studencką.

Na chwilę obecną jednak są prowadzone wyłącznie prace pilotażowe w czterech miejscowościach, tj. Łodzi, Koszalinie, Ełku i Nowym Wiśniczu, które dają możliwość sprawdzenia, jak działa mDowód.

A co w planach?

Rządowy program „Od papierowej do cyfrowej Polski” zakłada rozwój e-państwa i cyfryzację gospodarki. W zakresie prac znalazły się takie dziedziny jak usługi publiczne, cyfrowa tożsamość, zwiększenie obrotu bezgotówkowego, e-faktury i e-paragony, e-daniny oraz e-świadczenia, strumień e-zdrowie czy e-transport. Po wdrożeniu wszystkich udogodnień obywatel będzie mógł bez problemu skorzystać ze wszystkich podstawowych usług publicznych bez konieczności opuszczania domu. Rząd pracuje przede wszystkim nad opracowywaniem standardów i wytycznych dla funkcjonowania cyfrowych usług publicznych, wdrożeniem masowych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania w e-administracji oraz realizuje działania zmierzające do zmniejszenia liczby nieprawidłowości ze strony świadczeniodawców usług zdrowotnych. Jednak na wprowadzenie cyfryzacji dostępu do służby zdrowia musimy jeszcze trochę poczekać. Wówczas obywatele będą mogli korzystać z e-rejestracji, e-recepty, dostępu do elektronicznej dokumentacji, czyli internetowego konta pacjenta zawierającego wszystkie informacje o dotychczasowym leczeniu. Obecnie trwa dopiero pilotaż e-recepty (od połowy lutego), który prowadzony jest w Siedlcach i Skierniewicach. Natomiast od maja planowane jest wystawianie pierwszych e-recept dla pacjentów z tych miast.

Dodatkowo w połowie 2018 r. mają wejść w życie zmiany, które umożliwią rodzicom zgłoszenie narodzin dziecka online, co ma zdjąć z nich obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego. Ponadto zaproponowano, aby wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy było również możliwe w formie dokumentu elektronicznego. Trwają także dalsze prace nad mDokumentami, które w przyszłości pozwolą korzystać wyłącznie z telefonu komórkowego, który będzie mógł posłużyć jako dowód osobisty, ubezpieczenie OC czy kartę emeryta.

Katarzyna Rostkowska