Booking.com zwolni 25 proc. pracowników

Gliński: 400 mln zł dla instytucji kultury

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński zapowiedział, że w ramach Funduszu Wsparcia Kultury do instytucji kultury trafi ok. 400 mln zł. Wsparcie wyniesie do 40 proc. strat deklarowanych przez instytucje samorządowe i do 50 proc. w przypadku przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.