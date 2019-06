Amazon najcenniejszą marką świata

Amazon na podium rankingu najcenniejszych marek świata według BrandZ Global Top 100 w 2019 r. W tegorocznej edycji zdetronizował technologicznych gigantów: Google'a i Apple’a, którzy do tej pory zamiennie królowali w zestawieniu.

Wartość marki Amazon wzrosła od ostatniego rankingu BrandZ Global Top 100 o ponad połowę (52 proc.).

Od 12 lat pierwsze miejsce na podium należało albo do Google’a, albo do Apple’a. Teraz Amazon pod kierownictwem Jeffa Bezosa awansował z trzeciego miejsca i jego obecna wartość wynosi 315,5 mld. dol. W rankingu przygotowanym przez Agencję Kantar i WPP Apple znalazł się na drugim miejscu (309,5 mld dol.), a zeszłoroczny zwycięzca Google na trzecim (309 mld dol.).

To inteligentne przejęcia Amazona - zdaniem twórców rankingu - doprowadziły do ​​powstania nowych źródeł przychodów. Jakość obsługi i zdolność wyprzedzania konkurentów poprzez oferowanie zróżnicowanego ekosystemu produktów i usług pozwoliły Amazonowi przyspieszać wzrost wartości marki.

Ranking BrandZ Top 100 publikowany przez Kantar i WPP opiera się na badaniu wartości marek, zbiera informacje z wywiadów przeprowadzonych z ponad 3,7 mln konsumentami na całym świecie i przeprowadza analizę wyników finansowych poszczególnych firm (na podstawie danych Bloomberga).

Na kolejnych miejscach za Amazonem w zestawieniu znalazły się:

Apple - 309,5 mld dol. (wzrost o 3 proc.),

Google (ubiegłoroczny lider zestawienia) - 309 mld dol. (wzrost o 2 proc.),

Microsoft – 251,2 mld dol. (wzrost o 25 proc.),

Visa - 177,9 mld dol. (wzrost o 22 proc.),

Facebook – 159 mld dol. (spadek o 2 proc.),

Alibaba – 131,2 mld dol. (wzrost o 16 proc.),

Tencent – 130,9 mld dol. (spadek o 27 proc.),

McDonald’s – 130,4 mld dol. (wzrost o 3 proc.),

AT&T – 108,4 mld dol. (wzrost o 2 proc.).

Facebook pozostał na 6 miejscu, a Alibaba po raz pierwszy wyprzedził Tencent i stał się najcenniejszą chińską marką, awansując o dwa miejsca do 7 i rosnąc o 16 proc. do 131,2 mld dolarów. Tencent spadł o trzy miejsca do 8, zniżkując o 27 proc. do 130,9 miliarda dolarów rok do roku, co BrandZ przypisuje bardziej zmiennemu światu; takiemu, w którym marki muszą stale przewidywać zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Firmy technologiczne królują w Top 100 w BrandZ od pierwszego globalnego rankingu przeprowadzonego w 2006 r., kiedy to Microsoft zajął pierwsze miejsce. Tegoroczna wygrana Amazona może świadczyć o zacieraniu się granic i zmianach w zachowaniach konsumentów na całym świecie. Do głównych trendów w tym roku zaliczamy:

dobra luksusowe oraz handel detaliczny jako najszybciej rosnąca kategoria w zestawieniu,

kategoriami dominującymi są technologie, finanse i handel detaliczny,

pojawiło się nowe pokolenie marek, to marki z tzw. „pokolenia z”. Wyprzedzają inne firmy pod względem dynamiki wzrostu, ponieważ z każdym rokiem swojego istnienia dodają coraz większą wartość do rankingu

wojna handlowa między Chinami i USA wpłynęła na ranking Top 100. Ucierpiał na tym optymizm konsumencki, ponieważ na szereg kategorii wpłynęły cła handlowe, najbardziej na sektor samochodowy, logistykę i bankowość

wizerunek firm jako odpowiedzialnych ekologicznie i społecznie

w rankingu top 100 pojawiło się 9 nowych uczestników, głównie dzięki markom technologicznym z Chin i USA, stosującym przełomowe modele biznesowe. Są to: Dell Technologies, Xbox, Haier, Meituan i Xiaomi.

Rankingi i raporty z wyceny marek w ramach BrandZ obejmują: Australię, Chiny, Francję, Hiszpanię, Holandię, Indie, Indonezję, Niemcy, Republikę Południowej Afryki, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Włochy oraz Amerykę Łacińską (Argentynę, Brazylię, Chile, Kolumbię, Meksyk i Peru). W tym roku do rankingu dołączą Kanada i Japonia.

Joanna Leja