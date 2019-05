150 zł i lepsza stawka na Lokacie Standard Toyota Banku od Bankier.pl

Czytelnicy Bankier.pl mogą skorzystać ze specjalnej promocji przygotowanej we współpracy z Toyota Bankiem. Do zyskania jest nie tylko wyższa stawka na rocznej Lokacie Standard, ale także premia pieniężna w wysokości 150 zł.

Na rynku pojawiła się nowa oferta, która może spełnić oczekiwania wypatrujących wzrostów stawek na lokatach terminowych. Do zgarnięcia jest podwyższone oprocentowanie oraz premia pieniężna w takiej samej wysokości dla każdego, kto spełni warunki promocji – bez względu na wysokość wpłaconych oszczędności. Akcja specjalna obejmuje wyłącznie roczny depozyt.

Nagroda w promocji Bankier.pl

Główną nagrodą w promocji „Zgarnij Premię z Lokatą Standard na 12 miesięcy Toyota Banku” jest premia pieniężna od Bankier.pl w wysokości 150 zł. Bonus w tej wysokości może zgarnąć zarówno klient, który wpłaci 5000 zł, jak i 70 000 zł – na takim poziomie została wyznaczona kwota minimalna i maksymalna depozytu w ramach tej propozycji.

Uwagę przyciąga również podwyższona stawka procentowa w stosunku do produktu dostępnego na co dzień w ofercie. Promocyjna Lokata Standard posiada oprocentowanie wyższe o 0,40 pp., czyli 2,50 proc. w skali roku. Taki procent nie jest dostępny nawet na najwyżej oprocentowanej Lokacie Standard na 36 miesięcy.

Lokata Standard w promocji zajmuje obecnie drugie miejsce w rankingu lokat rocznych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami. Warto jednak dodać, że na taką pozycję zapracowała sobie dzięki samej stawce procentowej. To właśnie oprocentowanie gra pierwsze skrzypce w cyklicznych zestawieniach Bankier.pl i to po nim szeregowane są propozycje banków. Dodając do zysku premię, ostateczny zarobek znacznie się zwiększy.

Warunki otrzymania nagród w promocji

Lokata Standard w promocji różni się nieznacznie od depozytu, który jest dostępny bezpośrednio w banku. Zainteresowani uzyskaniem bonusów nie unikną konieczności spełnienia kilku warunków dodatkowych, do których należą:

posiadanie statusu nowego klienta, czyli nie posiadanie od 1 stycznia 2018 r. do 26 maja 2019 r. konta i/lub lokaty w Toyota Banku,

dokonanie rejestracji na dedykowanej stronie promocji,

wysłanie wniosku o lokatę przez stronę internetową, której adres zostanie dostarczony przez organizatora na podany adres e-mail,

zaakceptowanie regulaminu promocji, wyrażenie zgód marketingowych oraz zgód na ujawnienie przez bank tajemnicy bankowej w celu powiadomienia organizatora o spełnieniu warunków promocji przez klienta,

otwarcie depozytu do 12 lipca 2019 r. i wpłacenie na lokatę kwoty od 5000 do 70 000 zł,

utrzymanie lokaty przez co najmniej 270 dni (dotyczy premii pieniężnej; zerwanie lokaty przed terminem spowoduje zmianę oprocentowania na 0 proc. ).

Wnioski o depozyt można składać do 23 czerwca 2019 r. Jeden klient może założyć tylko jedną Lokatę Standard w ramach tej oferty.

Monika Dekrewicz